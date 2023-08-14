Семейная жизнь в баре: супруги, искавшие дом мечты, переехали в заброшенный паб (фото)

Сюзанна и Марк Уилкокс были приятно удивлены после первых дней жизни в заведении под названием The Westgate. Главными плюсами своего дома супруги считали крутые вечеринки, впечатляющую кухню, барную стойку и игровую комнату.

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В Великобритании Сюзанна и Марк Уилкокс, искавшие дом своей мечты в центре Кардиффа (Уэльс), не нашли того, что хотели в обычной недвижимости, и переехали в заброшенный паб с бильярдным столом и доской для дартса. Об этом пишет Daily Star.

Супружеская пара составила амбициозный список для поиска просторного жилья в своем городе. Задача оказалась не из легких. Цель была достигнута только когда семья нашла паб The Westgate.

"Это была любовь с первого взгляда, это просто невероятное здание, архитектура и дизайн, и это было просто "Вау!" — рассказал Марк, вспоминая тот момент, когда пара впервые увидела свой дом.

Здание, относящееся ко II классу, хорошо известно жителям Кардиффа благодаря своему легко узнаваемому фасаду. Построенное в 1932 году сэром Перси Томасом, который спроектировал и другие известные валлийские сооружения, такие как Храм мира в парке Cathays и Гилдхолл в Суонси, это красивое здание находится в двух шагах от стадиона в центра города.

Вскоре паб The Westgate будет выставлен на продажу Фото: Wales Online

Марк добавил, что их семья была счастлива, когда узнала о перспективах.

"Нашим взрослым детям понравилась эта идея, они хорошо знают это место, так что они были очень рады. Я думаю, что наш сын посещал это заведение, когда оно было пабом, мы проходили мимо, но никогда не были в нем сами", — продолжил он.

По словам супружеской пары, первые несколько дней были странными, поскольку бывший владелец паба оставил его практически в том же виде, что и в день закрытия в июне 2016 года.

"Я думаю, что самым сюрреалистичным моментом было спуститься в первое утро, чтобы приготовить чашку кофе, воспользоваться кофе-машиной внизу и позавтракать в лаунж-баре. Было странно ходить по пабу в халате и пижаме, это было немного странно. Но в то же время было здорово исследовать все закоулки и уголки, которые обычно не удается увидеть в баре, все закулисье", — сказала Сюзанна.

Супруги переехали в заброшенный паб с бильярдным столом и доской для дартса Фото: Wales Online

Однако необычное место жительства вскоре стало преимуществом: здесь есть впечатляющая кухня, барная стойка и игровая комната.

Уилкоксы прославились своими легендарными вечеринками, на которых присутствовали валлийские знаменитости, включая легенду регби и друга Джонатана "Джиффи" Дэвиса. В свободное от гулянок время супруги также работают дома, управляя своим коучинговым брендом Business Step Up.

К сожалению, Уилкоксы решили вновь переехать и покидают свой дом Westgate в пользу валлийской сельской местности. Он будет выставлен на аукцион.

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