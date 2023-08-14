Сімейне життя в барі: подружжя, яке шукало дім мрії, переїхало в покинутий паб (фото)

Сюзанна та Марк Вілкокс були приємно здивовані після перших днів життя у закладі під назвою The Westgate. Головними плюсами свого будинку подружжя вважало круті вечірки, разючу кухню, барну стійку та ігрову кімнату.

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У Великій Британії Сюзанна і Марк Вілкокс, які шукали будинок своєї мрії в центрі Кардіффа (Уельс), не знайшли того, що хотіли у звичайній нерухомості, і переїхали до занедбаного пабу з більярдним столом і дошкою для дартсу. Про це пише Daily Star.

Подружня пара склала амбітний список для пошуку просторого житла у своєму місті. Завдання виявилося не з легких. Мета була досягнута тільки коли сім'я знайшла паб The Westgate.

"Це було кохання з першого погляду, це просто неймовірна будівля, архітектура і дизайн, і це було просто "Вау!" — розповів Марк, згадуючи той момент, коли пара вперше побачила свій будинок.

Будівля, що належить до II класу, добре відома жителям Кардіффа завдяки своєму легко впізнаваному фасаду. Побудована 1932 року сером Персі Томасом, який спроєктував й інші відомі валлійські споруди, як-от Храм миру в парку Cathays та Гілдхол у Суонсі, ця гарна будівля розташована за два кроки від стадіону в центрі міста.

Незабаром паб The Westgate буде виставлено на продаж Фото: Wales Online

Марк додав, що їхня сім'я була щаслива, коли дізналася про перспективи.

"Нашим дорослим дітям сподобалася ця ідея, вони добре знають це місце, тож вони були дуже раді. Я думаю, що наш син відвідував цей заклад, коли він був пабом, ми проходили повз, але ніколи не були в ньому самі", — продовжив він.

За словами подружньої пари, перші кілька днів були дивними, оскільки колишній власник пабу залишив його практично в тому ж вигляді, що і в день закриття в червні 2016 року.

"Я думаю, що найсюрреалістичнішим моментом було спуститися першого ранку, щоб приготувати чашку кави, скористатися кава-машиною внизу і поснідати в лаунж-барі. Було дивно ходити по пабу в халаті і піжамі, це було трохи дивно. Але водночас було чудово дослідити всі закутки та куточки, які зазвичай не вдається побачити в барі, всі залаштунки", — сказала Сюзанна.

Подружжя переїхало в покинутий паб із більярдним столом і дошкою для дартсу Фото: Wales Online

Однак незвичне місце проживання незабаром стало перевагою: тут є разюча кухня, барна стійка та ігрова кімната.

Вілкокси прославилися своїми легендарними вечірками, на яких були присутні валлійські знаменитості, включно з легендою регбі та другом Джонатаном "Джиффі" Девісом. У вільний від гулянок час подружжя також працює вдома, керуючи своїм коучинговим брендом Business Step Up.

На жаль, Вілкокси вирішили знову переїхати та залишають свій будинок Westgate на користь валлійської сільської місцевості. Його буде виставлено на аукціон.

Раніше Фокус повідомляв, що жителям швейцарського міста заборонили користуватися авто. Місцеві жителі давно звикли до відсутності особистого автотранспорту і віддають перевагу громадському або ходьбі пішки.

Також стало відомо, що жителі села занадто налякані через банди, щоб виходити на вулицю ввечері. Найпоширенішим видом злочинів, скоєних у містечку, є насильницькі та сексуальні злочини. За останній рік було зареєстровано 538 інцидентів.