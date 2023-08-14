Путь к сокровищам: на берегу реки нашли загадочное послание в бутылке (фото)

Записка была заламинирована и ее происхождение остается неизвестным. Ее нашли члены сообщества Mudlarking. Это люди, которые копается в речной грязи в поисках ценных предметов на берегу.

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В Великобритании таинственное послание в бутылке было выброшено на берег Темзы и заставило сообщество кладоискателей заняться активным поиском дополнительной информации. Об этом пишет Daily Star.

Охотники за сокровищами "ломают голову" над загадочной запиской.

Послание было заламинировано, и его происхождение остается неизвестным после того, как его нашли члены лондонского сообщества Mudlarking. Это люди, которые копается в речной грязи в поисках ценных предметов на берегу.

Участники группы, занимающейся поиском драгоценных камней в иле знаменитой столичной реки, не имеют ни малейшего представления о смысле послания.

"Широкий и тяжелый, заполняющий город, севернее Фрихолда, я могу быть найден", — говорится в стихотворении.

Послание в бутылке было выброшено на берег Темзы Фото: коллаж Фокус

Некоторые решили, что записка может быть картой сокровищ, ведущей к куче награбленного во Фрихолде, Ланкашир. Другие задавались вопросом, не проделала ли он путь из Нью-Джерси (США).

По данным газеты Sun, Крис Грин, сообщил о своей находке на форуме сообщества mudlarking.

"Привет всем, сегодня у меня для вас небольшая загадка. На прошлой неделе я был на Темзе и нашел это послание в бутылке. Оно похоже на какую-то загадку, но для меня она слишком сложна, поэтому я должен призвать на помощь коллективный мозг, чтобы попытаться разгадать ее. Я могу ошибаться, но нет ли здесь намека на США? Может быть, наши друзья за границей смогут помочь?" — написал мужчина.

Интерес к бутылке и записке разгорелся, но мнения пользователе форума разделились.

"Лучше бы я прокрутил это мимо! Теперь мне нужно знать, кто это написал, зачем написал, что это значит и что мы ищем", — написал один человек.

Некоторым загадка показалась не убедительной Фото: The Sun

В поисках любой детали, которая могла бы помочь, один из пользователей написал: "Широкий" и "Тяжелый" написаны с большой буквы, так что это могут быть и названия чего-то, а не описание. Некоторым загадка показалась не убедительной.

"Похоже, что ее специально оставили среди камней. Вряд ли он выглядел бы так нетронуто, если бы переплыл Атлантику и попал на берег Темзы", — написал кто-то еще.

Другие считают, что это игра, которая пошла не по плану и вскоре на пляже появится множество потерянных и растерянных людей, которые будут искать потерянную бутылку.

Ранее Фокус сообщал, что жителям швейцарского города запретили пользоваться авто. Местные жители давно привыкли к отсутствию личного автотранспорта и предпочитают общественный или ходьбу пешком.

Также стало известно, что жители деревни слишком напуганы из-за банд, чтобы выходить на улицу вечером. Наиболее распространенным видом преступлений, совершаемых в городке, являются насильственные и сексуальные преступления. За последний год было зарегистрировано 538 инцидентов.