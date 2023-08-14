Шлях до скарбів: на березі річки знайшли загадкове послання в пляшці (фото)

Записка була заламінована і її походження залишається невідомим. Її знайшли члени спільноти Mudlarking. Це люди, які копаються в річковому бруді в пошуках цінних предметів на березі.

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У Великій Британії таємниче послання в пляшці було викинуто на берег Темзи і змусило спільноту шукачів скарбів зайнятися активним пошуком додаткової інформації. Про це пише Daily Star.

Мисливці за скарбами "ламають голову" над загадковою запискою.

Послання було заламіновано, і його походження залишається невідомим після того, як його знайшли члени лондонської спільноти Mudlarking. Це люди, які копаються в річковому бруді в пошуках цінних предметів на березі.

Учасники групи, що займається пошуком дорогоцінних каменів у мулі знаменитої столичної річки, не мають ні найменшого уявлення про сенс послання.

"Широкий і важкий, що заповнює місто, на північ від Фріхолда, я можу бути знайдений", — йдеться у вірші.

Послання в пляшці було викинуто на берег Темзи Фото: колаж Фокус

Дехто вирішив, що записка може бути картою скарбів, що веде до купи награбованого у Фріхолді, Ланкашир. Інші ставили собі питання, чи не пройшла вона шлях із Нью-Джерсі (США).

За даними газети Sun, Кріс Грін повідомив про свою знахідку на форумі спільноти Mudlarking.

"Привіт усім, сьогодні у мене для вас невелика загадка. Минулого тижня я був на Темзі та знайшов це послання в пляшці. Воно схоже на якусь загадку, але для мене вона надто складна, тож я маю закликати на допомогу колективний мозок, щоб спробувати розгадати її. Я можу помилятися, але чи немає тут натяку на США? Можливо, наші друзі за кордоном зможуть допомогти?" — написав чоловік.

Інтерес до пляшки й записки розгорівся, але думки користувачів форуму розділилися.

"Краще б я прокрутив це повз! Тепер мені потрібно знати, хто це написав, навіщо написав, що це означає і що ми шукаємо", — написала одна людина.

Декому загадка здалася не переконливою Фото: The Sun

У пошуках будь-якої деталі, яка могла б допомогти, один із користувачів написав: "Широкий" і "Важкий" написані з великої літери, тож це можуть бути і назви чогось, а не опис. Декому загадка здалася не переконливою.

"Схоже, що її спеціально залишили серед каміння. Навряд чи він мав би такий недоторканий вигляд, якби переплив Атлантику і потрапив на берег Темзи", — написав хтось іще.

Інші вважають, що це гра, яка пішла не за планом і незабаром на пляжі з'явиться безліч розгублених і розгублених людей, які шукатимуть загублену пляшку.

Раніше Фокус повідомляв, що жителям швейцарського міста заборонили користуватися авто. Місцеві жителі давно звикли до відсутності особистого автотранспорту і віддають перевагу громадському або ходьбі пішки.

Також стало відомо, що жителі села занадто налякані через банди, щоб виходити на вулицю ввечері. Найпоширенішим видом злочинів, скоєних у містечку, є насильницькі та сексуальні злочини. За останній рік було зареєстровано 538 інцидентів.