Солидный депозит: мужчина узнал о джекпоте в $3 млн через месяц после победы

Числа в билете Рефухио Альмейды совпали с первыми пятью номерами и принесли приз в размере 1 млн долларов, который превратился в 3 млн долларов, когда выпал "Мегапликатор". В этом розыгрыше он умножал выигранную сумму на 3.

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В США Рефухио Гонсалес Альмейда из штата Юта, решивший дважды съездить в Айдахо, чтобы купить билеты Mega Millions, в итоге выиграл 3 млн долларов, но узнал об этом только через месяц. Об этом пишет UPI.

Мужчина рассказал представителям лотереи Айдахо, что он регулярно ездит в Малад для покупки лотерейных билетов, и в итоге совершил две поездки за один уикенд, чтобы убедиться, что у него достаточно билетов для розыгрыша Mega Millions 4 июля, когда джекпот составлял около 400 млн долларов.

"Игра в лотерею — это мое хобби. Когда я не выиграл джекпот в ту пятницу, я подумал: "Мне нужен билет на 4 июля", и в субботу я снова поехал в Малад. Я купил все игры, включая Mega Millions. У меня было много билетов", — сказал он.

По словам Алмейды, он вернулся в Малад, чтобы проверить свои билеты, только через месяц.

"У меня было 2 и 8 долларов приз, не так уж много. А потом они проверили этот билет и сказали, что я должен отнести его в Комиссию по лотереям. И вот я здесь", — рассказал Альмейда официальным представителям.

Числа в билете Альмейды совпали с первыми пятью номерами и принесли приз в размере 1 млн долларов, который превратился в 3 млн долларов, когда выпал "Мегапликатор". В этом розыгрыше он умножал выигранную сумму на 3.

По словам победителя, он планирует инвестировать свои призовые деньги.

"Я сразу же отнесу их в банк и положу на депозит", — сказал он.

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Также стало известно, что женщину вынудили отдать $1,3 млн бывшему мужу. Дениз Росси расторгла 25-летний брак и подала на развод с мужем Томасом всего через 11 дней после того, как выиграла огромную сумму в лотерею, сохранив свой выигрыш в тайне. Суд обязал женщину выплатить сумму, которая составляет стоимость приза.