Сработали быстро: в США двое мужчин украли игральных карт на 300 тысяч долларов (фото)

Подозреваемые купили паллетный домкрат, сняли одну паллету с игровыми картами и перевезли ее в неизвестное место. По данным полиции, на одном поддоне находилось карт на сумму до 300 тысяч долларов.

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В США во время Gen Con, ежегодной конвенции настольных игр, проводимой в выставочном центре штата Индиана, некие воры унесли с собой значительное количество карт Magic: The Gathering стоимостью в сотни тысяч долларов. Об этом пишет Kotaku.

В городском полицейском управлении штата Индиана сообщили, что личности подозреваемых пока не установлены, и дело остается открытым, а расследование продолжается. Компания Gen Con никак не прокомментировала расследование.

Кража произошла 2 августа, незадолго до начала мероприятия. Согласно официальному заявлению полицейского управления штата Индиана, подозреваемые приобрели паллетный домкрат, сняли одну паллету с игровыми картами и перевезли ее в неизвестное место. По данным полиции, на одном поддоне находилось карт на сумму до 300 тысяч долларов.

"По имеющимся данным, злоумышленники приобрели паллетный домкрат, сняли одну паллету с игровыми картами и перевезли ее в неизвестном направлении. Предполагаемая кража была совершена до начала мероприятий в центре города и в то время, когда продавцы в разное время устанавливали свои экспозиции", — сообщили сотрудники полиции в Facebook.

Преступники сняли одну паллету с игровыми картами и перевезли ее в неизвестное место Фото: Indiana Metropolitan Police Department

В начале расследования было принято ошибочное решение, что карты предназначены для игры Disney Lorcana, которая должна выйти в продажу только в конце этого месяца, но уже продается за значительные суммы. Поскольку на Gen Con люди выстроились в очередь почти на 14 часов, чтобы посмотреть на игру, она рассматривалась как главная цель грабителей.

5 августа, когда подробности кражи стали появляться в различных изданиях и социальных сетях, компания Ravensburger, производящая карточную игру Lorcana, подтвердила, что все их запасы находятся на месте.

Через несколько часов магазин игр Pastimes Comics & Games, расположенный в штате Индиана, подтвердил, что карты действительно принадлежат Magic: The Gathering. В паллете находились "в основном наборы Commander Masters и коллекционные бустеры", которые могут продаваться в розницу по цене от 300 до 400 долларов и обычно содержат множество редких и легендарных карт.

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