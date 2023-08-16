Извивался внутри: женщина купила лосося с живым червем-паразитом (видео)

Рэйчел Лин вызвала ажиотаж в социальных сетях, опубликовав видеоролик, на котором видно, как внутри коробки с упакованным лососем извивается живой червь. Ролик стал вирусным и быстро набрал более 2,5 млн просмотров.

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34-летняя Рэйчел Лин из города Лейк-Уайли в Южной Каролине (США) рассказала, что взяла лосося и увидела непрошеного гостя, после чего решила "немедленно положить его обратно" в холодильник Costco. Об этом пишет The Mirror.

Одна женщина вызвала ажиотаж в социальных сетях, опубликовав видеоролик, на котором видно, как внутри коробки с упакованным лососем извивается живой червь.

Пользовательница TikTok по имени Рейчел Лин под ником @msrachellyn выложила короткое видео, которое вызвало ажиотаж. В ролике видно, как в упаковке лосося из Costco шевелится живой червь. Видео стало вирусным и быстро набрало более 2,5 млн просмотров.

Некоторые люди рассказали, что видели подобное в Costco и раньше Фото: TikTok/msrachellyn

"Живые черви в лососе из Costco… немедленно положите его на место", — подписала Рейчел видео.

Она также использовала хэштег #costco вместе с эмодзи, чтобы выразить свое удивление.

Люди в социальных сетях выражают свое отвращение и беспокойство. Некоторые пользователи спрашивают, сообщила ли Рейчел сотрудникам магазина, чтобы они могли решить эту проблему и предотвратить возникновение проблем со здоровьем. Другие подшучивали над ситуацией, задаваясь вопросом, является ли червь дополнительной платой или это просто дополнительный источник белка.

"Я думаю, что цена — это самая страшная проблема. За червяка доплачивают?" — написал один из зрителей.

Некоторые люди рассказали, что видели подобное в Costco и раньше, что позволяет предположить, что это не единичный случай.

Издание отмечает, что этот вирусный ролик в TikTok привлек внимание к качеству продукции таких крупных розничных сетей, как Costco, и вызвал вопросы об источнике и безопасности продаваемых морепродуктов.

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