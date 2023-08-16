Звивався всередині: жінка купила лосося з живим хробаком-паразитом (відео)

Рейчел Лін викликала ажіотаж у соціальних мережах, опублікувавши відеоролик, на якому видно, як усередині коробки з упакованим лососем звивається живий черв'як. Ролик став вірусним і швидко набрав понад 2,5 млн переглядів.

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34-річна Рейчел Лін із міста Лейк-Вайлі в Південній Кароліні (США) розповіла, що взяла лосося і побачила непроханого гостя, після чого вирішила "негайно покласти його назад" у холодильник Costco. Про це пише The Mirror.

Одна жінка викликала ажіотаж у соціальних мережах, опублікувавши відеоролик, на якому видно, як усередині коробки з упакованим лососем звивається живий черв'як.

Користувачка TikTok, на ім'я Рейчел Лін під ніком @msrachellyn виклала коротке відео, яке викликало ажіотаж. У ролику видно, як в упаковці лосося з Costco ворушиться живий черв'як. Відео стало вірусним і швидко набрало понад 2,5 млн переглядів.

Деякі люди розповіли, що бачили подібне в Costco і раніше Фото: TikTok/msrachellyn

"Живі черв'яки в лососі з Costco… негайно покладіть його на місце", — підписала Рейчел відео.

Вона також використала хештег #costco разом з емодзі, щоб висловити своє здивування.

Люди в соціальних мережах висловлюють свою відразу і занепокоєння. Деякі користувачі запитують, чи повідомила Рейчел співробітникам магазину, щоб вони могли вирішити цю проблему і запобігти виникненню проблем зі здоров'ям. Інші жартували над ситуацією, задаючись питанням, чи є черв'як додатковою платою або це просто додаткове джерело білка.

"Я думаю, що ціна — це найстрашніша проблема. За черв'яка доплачують?" — написав один із глядачів.

Деякі люди розповіли, що бачили подібне в Costco і раніше, що дає змогу припустити, що це не поодинокий випадок.

Видання зазначає, що цей вірусний ролик у TikTok привернув увагу до якості продукції таких великих роздрібних мереж, як Costco, і викликав питання щодо джерела та безпеки морепродуктів, які продаються.

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