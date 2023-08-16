Приходит по яблоки: женщина утверждает, что снежный человек атаковал ее дом (фото)

Женщина рассказывает, что йети нападает на ее жилище на колесах, если та забывает оставить для него яблоки. Тонна Карло показала доказательства, которые, по ее мнению, подтверждают существование снежного человека.

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71-летняя Тонна Карло из США утверждает, что ее дом подвергся нападению снежного человека. По ее словам, зверь возвращается, чтобы разгромить ее имущество, если она забывает оставить ему на улице яблоки, чтобы он полакомился. Об этом пишет Daily Star.

Женщина утверждает, что снежный человек нападает на ее дом на колесах, если она забывает оставить яблоки для зверя. Она живет рядом с огромным ареалом обитания диких животных недалеко от Роя, города в штате Вашингтон.

Обратившись к группе "Верующие в снежного человека" в Facebook, Тонна рассказала, что впервые столкнулась с "яблочным вором", когда выгружала из машины ящик с фруктами. Американка купила их для своих лошадей. Яблоки остались лежать на земле, пока она заходила в дом с пакетами для покупок. В этот момент она заметила, что ее собака Джигги "сошла с ума и прыгает на дверь, чтобы вернуться внутрь".

71-летняя Тонна Карло утверждает, что ее дом подвергся нападению снежного человека Фото: Facebook/tonna.carlo

"Я впустил ее в дом и, обернувшись, увидела, что это большое волосатое человекоподобное красновато-коричневое существо, больше, чем медведи в этих краях, сидит на корточках и выхватывает яблоки из ящика. Мы замерли, глядя друг на друга. Он уронил яблоко поняв, что его заметили", — рассказала Тонна.

По ее словам, предполагаемый снежный человек встал вертикально, его рост составлял примерно 8 футов (244 см).

Она запрыгнула в дом на колесах и выглянула в окно, чтобы увидеть, что "оно не направляется к двери". Ее телефон, по ее словам, заряжался в машине. Именно тогда зверь впервые атаковал ее дом.

Женщина показала след, оставленный зверем на месте происшествия Фото: коллаж Фокус

"Этот здоровяк приложил свою огромную руку к дверному окну, надавив на него с такой силой, что сорвал винты, расколол пластиковое кольцо обшивки внутри, пока не остался только нижний край. Я повторяла: "Хороший мальчик, иди принеси яблок", но он перешел к заднему углу автодома со стороны водителя. Он отслоил нижний угол до самой задней линии крыши. Генератор оторвался и оказался на земле", — написала Тонна.

Женщина поделилась снимками, на которых видно, что предполагаемый снежный человек сделал с ее домом. Она также показала фотографию следа, оставленного зверем на месте происшествия.

Она объяснила, что теперь оставляет яблоки на улице, чтобы "сохранить мир" и заставить зверя оставить ее в покое. Тонна также сообщила, что ее соседка Джейн "тоже их подкармливает".

Ранее Фокус сообщал, что ученый назвал самое простое объяснение существования снежного человека. Исследователь объяснил, что на самом деле его видели тысячи людей, но им не стоило задерживать взгляд на мифическом йети.

Также стало известно, что секрет йети может быть раскрыт: ученые получили новые данные о загадочных существах.