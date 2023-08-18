"Попугай-экстрасенс" предсказал все результаты сборной Англии на ЧМ по футболу (фото)

Сотрудники зоопарка были удивлены эффективными прогнозами. Персонал не исключает, что в будущем им придется покупать лотерейные билеты, если попугай завершит свою серию со 100% результатом.

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Попугай Джек вместе со своим "коллегой" Эдвардом из лондонского зоопарка предсказал результаты выступления Англии на Чемпионате мира по футболу среди женщин. Об этом информирует Mirror.

В четвертьфинале национальная команда играла против Колумбии. Птицы верно спрогнозировали результат. Впоследствии это же произошло и по матчу с Австралией, который свершился со счетом 3:1.

Сотрудники учреждения начали были удивлены эффективными прогнозами. Впоследствии они начали спрашивать вероятный результат накануне каждой игры чемпионата мира.

Один из работников рассказал, что Джек — попугай-экстрасенс, тогда как Эдвард преимущественно подстраивается под ситуацию. Джека мужчина назвал "лидером команды", тогда как попугаи с другой стороны вольера гораздо более эмоциональны и склонны к дракам.

В зоопарке стараются обеспечить ему полноценный сон накануне игр. Его щедро вознаграждают "бочками со сладостями". Конечно, Джек будет делать прогнозы накануне воскресного финала, которыми команда заранее поделится в социальных сетях.

"Если они выиграют Чемпионат мира, и Джек закончит серию со 100-процентными победами, тогда можно сделать больше мы. Возможно, я заставлю его начать выбирать лотерейные номера!" — сказал сотрудник лондонского зоопарка.

Напомним, в Индии попугай помог раскрыть убийство 9-летней давности. В 2014 году Виджай Шарма вернулся домой и обнаружил, что его жена Нилам была убита. Полиция не могла найти никаких доказательств, пока домашний попугай не начал выкрикивать имя племянника Ашу.