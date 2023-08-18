"Папуга-екстрасенс" передбачив усі результати збірної Англії на ЧС з футболу (фото)

Співробітники зоопарку були здивовані ефективними прогнозами. Персонал не виключає, що в майбутньому їм доведеться купляти лотерейні квитки, якщо папуга завершить свою серію зі 100% результатом.

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Папуга Джек разом зі своїм "колегою" Едвардом із лондонського зоопарку передбачив результати виступу Англії на Чемпіонаті світу з футболу серед жінок. Про це інформує Mirror.

У чвертьфіналі національна команда грала проти Колумбії. Птахи вірно спрогнозували результат. Згодом це ж відбулося й щодо матчу з Австралією, який звершився з рахунком 3:1.

Співробітники установи почали були здивовані ефективними прогнозами. Згодом вони почали запитувати ймовірний результат напередодні кожної гри чемпіонату світу.

Один із працівників розповів, що Джек — папуга-екстрасенс, тоді як Едвард переважно підлаштовується під ситуацію. Джека чоловік назвав "лідером команди", тоді як папуги з іншого боку вольєра набагато емоційніші і схильні до бійок.

У зоопарку намагаються забезпечити йому повноцінний сон напередодні ігор. Його щедро винагороджують "діжками зі смаколиками". Звісно, Джек робитиме прогнози напередодні недільного фіналу, якими команда заздалегідь поділиться в соціальних мережах.

"Якщо вони виграють Чемпіонат світу, і Джек закінчить серію зі 100-відсотковими перемог, тоді можна зробити більше ми. Можливо, я змушу його почати вибирати лотерейні номери!" – сказав співробітник лондонського зоопарку.

Нагадаємо, в Індії папуга допоміг розкрити вбивство 9-річної давності. У 2014 році Віджай Шарма повернувся додому і виявив, що його дружину Нілам було вбито. Поліція не могла знайти жодних доказів, поки домашній папуга не почав вигукувати ім'я племінника Ашу.