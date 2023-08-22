Кулинарный хит этого лета: мужчина начал продавать шаурму из арбуза

Повар потратил полтора месяца на подбор лучших ингредиентов для нового блюда и в итоге остановился на рукколе, орехах, овечьем сыре, гранате и свежей мяте.

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На севере Германии стало популярный необычное блюдо. Денер-кебаб из арбуза стал настоящим кулинарным хитом этого лета. Об этом пишет Bild.

В Германии турецкое блюдо "денер-кебаб" (аналогичное шаурме или шаверме) приобрело популярность с 1970-х годов благодаря мигрантам из Турции. В период жаркого лета повар Хани Альхай из Ольденбурга предложил интересное новшество — "денер из арбуза". Журналистка Bild Штефани Вальтер дала ему название "мелонер" (от "die Wassermelone" — арбуз).

Альхай очищает арбузы от корки, насаживает их на вертикальный вертел, а затем срезает тонкими ломтиками. По словам повара, он потратил 1,5 месяца на подбор наилучших ингредиентов для "мелонера" и, наконец, остановился на рукколе, орехах, овечьем сыре, гранате и свежей мяте.

Блюдо подается в лаваше с картошкой фри и финиковым соусом. Сначала местные жители отнеслись к блюду с недоверием. Однако позже оно стало настоящим кулинарным хитом этого лета. Альхай не удивлен: с его слов, на Востоке арбуз в сочетании с овечьим сыром и хлебом употребляют на протяжении многих тысячелетий.

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