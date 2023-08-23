Жуткая находка: блогер нырнул за кольцом, но обнаружил спрятанное "сокровище" (видео)

Тиктокер по имени Колти, который нашел запертую металлическую коробку на дне озера, хотел помочь своей подруге найти украшение. Видео стало вирусным и быстро набрало более 7 млн просмотров.

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Пользователь TikTok по имени Колти и его друг Остин решили попытаться помочь своей подруге Зои, нырнув на поиски ее потерянного кольца. В итоге молодые люди нашли нечто гораздо более жуткое. Об этом пишет Daily Star.

Группа друзей развлекалась прыгая со скалы в водоем, когда девушка вдруг поняла, что потеряла свое кольцо. Ее друзья решили помочь найти утерянное украшение.

Они записали видео, в котором бросали свой телефон со скалы перед тем, как самим прыгнуть. После тщательных 30 минут поисков украшения так и не обнаружили. Однако им удалось найти загадочною шкатулку. Изначально она выглядела как обычная грязная коробка, но содержимое, обнаруженное внутри, поразило всех.

"Мы нашли круглый металлический ящик, застрявший в каменистой грязи. Во время третьего погружения мы отцепили его и подняли на поверхность. Замок заржавел, поэтому мы принесли шкатулку домой, чтобы открыть с помощью инструментов", — рассказывает автор видео.

После успешного вскрытия коробки они увидели старинные монеты и огнестрельное оружие, которое было внутри. Друзья намерены вернуться на то же самое место, чтобы продолжить поиски кольца и возможно найти дополнительные сокровища.

Видео стало вирусным и быстро набрало более 7,6 миллиона просмотров. Заинтригованные зрители поделились своими размышлениями о поразительной находке. Многие из них предложили друзьям обратиться в полицию.

После успешного вскрытия коробки друзья увидели старинные монеты и огнестрельное оружие, которое было внутри Фото: coltyyandcombo/TikTok

"Пистолет, брошенный в запертый ящик в озере? Мне кажется, это немного подозрительно", — написал один из зрителей.

Однако были и те кого больше заинтересовали монеты, а не оружие.

"Можете ли вы узнать больше о монетах? Сколько им лет и откуда они?" — написал другой человек, по сообщению The Sun.

Ранее Фокус сообщал, что студенты нашли тайную комнату в подвале, в которой жил незнакомец. Встревоженные жильцы дома вызвали сотрудников полиции, которые смогли попасть внутрь запертой спальни и обнаружили там человека по имени Джереми. Мужчина жил в подвале без ведома студентов.

Также ранее сообщалось, что канадец раскрыл "тайну" сейфа, который не могли открыть несколько десятилетий. В магазине пообещали, что тот, кто откроет их тайник, получит половину содержимого, если там будет что-то ценное. Вскрыть сейф удалось обычному водителю автобуса.