Моторошна знахідка: блогер пірнув за каблучкою, але знайшов захований "скарб" (відео)

Тіктокер, на ім'я Колті, який знайшов замкнену металеву коробку на дні озера, хотів допомогти своїй подрузі знайти прикрасу. Відео стало вірусним і швидко набрало понад 7 млн переглядів.

Related video

Користувач TikTok, на ім'я Колті та його друг Остін вирішили спробувати допомогти своїй подрузі Зої, пірнувши на пошуки її загубленої каблучки. У підсумку молоді люди знайшли щось набагато моторошніше. Про це пише Daily Star.

Група друзів розважалася стрибаючи зі скелі у водойму, коли дівчина раптом зрозуміла, що загубила свою каблучку. Її друзі вирішили допомогти знайти загублену прикрасу.

Вони записали відео, в якому кидали свій телефон зі скелі перед тим, як самим стрибнути. Після ретельних 30 хвилин пошуків прикраси так і не виявили. Однак їм вдалося знайти загадкову скриньку. Спочатку вона виглядала як звичайна брудна коробка, але вміст, виявлений всередині, вразив усіх.

"Ми знайшли круглий металевий ящик, який застряг у кам'янистому бруді. Під час третього занурення ми відчепили його і підняли на поверхню. Замок заіржавів, тому ми принесли скриньку додому, щоб відкрити за допомогою інструментів", — розповідає автор відео.

Після успішного розкриття коробки вони побачили старовинні монети й вогнепальну зброю, яка була всередині. Друзі мають намір повернутися на те саме місце, щоб продовжити пошуки каблучки й, можливо, знайти додаткові скарби.

Відео стало вірусним і швидко набрало понад 7,6 мільйона переглядів. Заінтриговані глядачі поділилися своїми роздумами про разючу знахідку. Багато з них запропонували друзям звернутися в поліцію.

Після успішного розкриття коробки друзі побачили старовинні монети і вогнепальну зброю, яка була всередині Фото: coltyyandcombo/TikTok

"Пістолет, кинутий у замкнений ящик в озері? Мені здається, це трохи підозріло", — написав один із глядачів.

Однак були й ті, кого більше зацікавили монети, а не зброя.

"Чи можете ви дізнатися більше про монети? Скільки їм років і звідки вони?" — написала інша людина, за повідомленням The Sun.

Раніше Фокус повідомляв, що студенти знайшли таємну кімнату в підвалі, в якій жив незнайомець. Стривожені мешканці будинку викликали співробітників поліції, які змогли потрапити всередину замкненої спальні й виявили там людину, на ім'я Джеремі. Чоловік жив у підвалі без відома студентів.

Також раніше повідомлялося, що канадець розкрив "таємницю" сейфа, який не могли відкрити кілька десятиліть. У магазині пообіцяли, що той, хто відкриє їхню схованку, отримає половину вмісту, якщо там буде щось цінне. Розкрити сейф вдалося звичайному водієві автобуса.