Разрабатывал 6 месяцев: мужчина сделал предложение руки и сердца, "выложив" его дронами в небе (фото)

Дроны сформировали в небе несколько изображений на тематику любви, включая бутылки шампанского и влюбленные сердца, прежде чем "сказать" слова "Выходи за меня".

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В Британии женщина получила предложение выйти замуж, выложенное в небе дронами. Об этом пишет издание Mirror.

Происшествие произошло во время чемпионата по фейерверкам в Ньюби-Холле. 27-летняя Меган Гринвуд была очень удивлена, когда прочитала в небе сообщение для себя от ее парня — 30-летнего Риса Уилана, с которым она встречалась 9 лет.

На дисплее, настроенном на любимую песню пары "6 Words от Wretch 32", дроны сформировали в небе несколько изображений на тематику любви, включая бутылки шампанского и влюбленные сердца, прежде чем произнести слова "Marry me" и "Megan".

"Я не знаю, как выглядело мое лицо, но я знаю, что я точно начала дрожать", — сказала Меган.

Она добавила, что ее будущий муж "не мог сделать ничего более совершенного", и что необычное предложение руки и сердца превзошло все, что она могла себе представить.

Меган и Рис после предложения

По словам Риса, он разрабатывал предложение в течение 6 месяцев, потому что считает, что обычное "стать на колено и вручить кольцо" банально и не имело бы желаемый эффект.

Напомним, что украинка поставила на заставку фото незнакомого киборга, а потом вышла за него замуж. Девушка впервые увидела своего мужчину на фото, которое опубликовал в сети журналист Сергей Лойко.

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