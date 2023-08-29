"Видим, у вас тоже ничего нет": воры пожелали терпения людям, которых обокрали

Неизвестные украли бытовую технику из дома, оставив записку с извинениями перед хозяевами. Правоохранители надеются найти "совестливых" воров благодаря оставленному на месте преступления "автографу".

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В районе города Порденоне в Италии участились кражи. Однако одно из недавних преступлений напомнило журналистам вымышленные юмористические истории. Деталями 28 августа поделились в издании Il Gazzettino.

В одном из итальянских домов произошла кража — неизвестные вынесли из чужого дома кофеварку и аэрофритюрницу. Однако одна деталь сделала совершенное преступление неординарным: воры оставили хозяевам записку.

"Извините, но у нас закончились деньги, и мы должны есть. Но мы видим, что у вас тоже ничего нет. Терпения", — говорится в нем.

В СМИ подчеркнули, что текст написан с грамматическими ошибками. Журналисты предположили, что злоумышленники не знают итальянский язык или хотели запутать таким образом полицию.

В итальянских муниципалитетах участились кражи, однако обычно они похожи друг на друга. Преступники, которые нередко остаются непойманными, проникают в чужие дома и забирают ценные вещи. Для этого они ждут, когда семья уедет из дома, и разбивают окна или двери. Однако на этот раз воры решились оставить доказательство против себя.

В газете отметили, что текст записки останется в памяти пострадавших. Вместо смеха он вызвал лишь гнев и разочарование, ведь насмешка стала дополнительным ударом к совершенной краже.

Правоохранители проводят расследование, надеясь отследить и привлечь к ответственности "сочувствующих" воров.

Также они дали несколько советов:

хорошо закрывать двери и окна перед выходом со двора;

присматривать за действиями незнакомцев в районе;

помогать соседям;

быть готовыми сотрудничать со следствием.

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