Мучает жуткими сообщениями: женщина боится собственного телефона с "приведениями"

Однажды ночью Дайану Ки разбудил яркий свет от нового телефона Motorola G13. Она выключила фонарик и легла спать, но на следующую ночь свет снова стал загораться. С тех пор фонарик включается в одно и то же время каждую ночь.

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В Великобритании 80-летняя Дайана Ки так боится своего телефона Motorola G13, что заперла его в ящике стола, после того как он начал забрасывать ее тысячами одних и тех же сообщений каждый день. Об этом пишет Daily Star.

Телефон с "привидениями" замучил пенсионерку потоком смс и странных оповещений. Женщина рассказала, что однажды ночью ее разбудил яркий свет от нового телефона Motorola G13. Она выключила фонарик и легла спать, но на следующую ночь свет снова стал загораться. С тех пор фонарик включается в одно и то же время каждую ночь.

Испуганная Дайана из Хорстеда, Норфолк, рассказала, что ее устройство также закидывает ее тысячами одинаковых сообщений каждый день, которые гласят: "Без проблем — я тебя не забыла x".

"Я теперь пользуюсь своим старым телефоном, я не могу с ним работать, это просто смешно! Все началось с того, что я не смогла перенести свои 300 с лишним контактов автоматически и была вынуждена делать это вручную. Уже тогда я поняла, что это приведет к проблемам. Затем все сообщения стали приходить каждую минуту и я не могла это остановить", — рассказала британка.

Иллюстративное фото Фото: Pexels

Женщина добавила, что ситуация очень жуткая. Ее фонарик продолжает гореть, а сообщения приходить.

"Такое ощущение, что это привидение, в моем возрасте такие вещи пугают", — сказала пенсионерка.

Сейчас Дайана отключила телефон и положила его в ящик стола. Она требует, чтобы компания Tesco забрала "гаджет с призраком" и освободила ее.

Спиритический медиум Тита Мартелл считает, что это скорее всего не привидение, а технический сбой.

"Я еще не сталкивалась с телефонами с привидениями, поэтому я бы сказала, что это большая редкость. Хотя это вполне возможно, потому что все дело в энергии, которая к нему привязалась, и в том, что с ним связано. Теоретически призраком может стать что угодно", — заявила Тита.

Ранее Фокус сообщал, что гигантские слизни "захватили" дом пенсионерки. Женщина считает, что причиной появления слизняков в ее доме является сырость. Она борется с городским советом за то, чтобы его сотрудники пришли и решили проблему.

Также стало известно, что в Британии женщину судят за то, что она наказала пони. Сару Моулдс подозревают в жестоком обращении с животным по кличке Брюс Всемогущий. Сторона обвинения утверждает, что наказание было ненужным, контрпродуктивным и чрезмерным.