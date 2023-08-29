Мучить моторошними повідомленнями: жінка боїться власного телефону з "привидами"

Одного разу вночі Дайану Кі розбудило яскраве світло від нового телефону Motorola G13. Вона вимкнула ліхтарик і лягла спати, але наступної ночі світло знову почало загорятися. Відтоді ліхтарик вмикається в один і той самий час щоночі.

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У Великій Британії 80-річна Даяна Кі так боїться свого телефону Motorola G13, що замкнула його в шухляді столу, після того як він почав закидати її тисячами одних і тих самих повідомлень щодня. Про це пише Daily Star.

Телефон із "привидами" замучив пенсіонерку потоком смс і дивних сповіщень. Жінка розповіла, що одного разу вночі її розбудило яскраве світло від нового телефону Motorola G13. Вона вимкнула ліхтарик і лягла спати, але наступної ночі світло знову почало загорятися. Відтоді ліхтарик вмикається в один і той самий час щоночі.

Перелякана Даяна з Хорстеда, Норфолк, розповіла, що її пристрій також закидає її тисячами однакових повідомлень щодня, в яких йдеться: "Без проблем — я тебе не забула x".

"Я тепер користуюся своїм старим телефоном, я не можу з ним працювати, це просто смішно! Усе почалося з того, що я не змогла перенести свої 300 з гаком контактів автоматично і була змушена робити це вручну. Уже тоді я зрозуміла, що це призведе до проблем. Потім усі повідомлення стали приходити щохвилини і я не могла це зупинити", — розповіла британка.

Ілюстративне фото Фото: Pexels

Жінка додала, що ситуація дуже моторошна. Її ліхтарик продовжує горіти, а повідомлення приходити.

"Таке відчуття, що це привид, у моєму віці такі речі лякають", — сказала пенсіонерка.

Наразі Даяна вимкнула телефон і поклала його в шухляду столу. Вона вимагає, щоб компанія Tesco забрала "гаджет із привидом" і звільнила її.

Спіритичний медіум Тіта Мартелл вважає, що це найімовірніше не привид, а технічний збій.

"Я ще не стикалася з телефонами з привидами, тому я б сказала, що це велика рідкість. Хоча це цілком можливо, тому що вся справа в енергії, яка до нього прив'язалася, і в тому, що з ним пов'язано. Теоретично привидом може стати що завгодно", — заявила Тіта.

Раніше Фокус повідомляв, що гігантські слимаки "захопили" будинок пенсіонерки. Жінка вважає, що причиною появи слимаків у її будинку є вогкість. Вона бореться з міською радою за те, щоб її співробітники прийшли і вирішили проблему.

Також стало відомо, що в Британії жінку судять за те, що вона покарала поні. Сару Моулдс підозрюють у жорстокому поводженні з твариною на прізвисько Брюс Всемогутній. Сторона обвинувачення стверджує, що покарання було непотрібним, контрпродуктивним і надмірним.