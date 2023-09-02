В США охотники убили 400-килограммового аллигатора: чуть не побил мировой рекорд по весу

Охотники Кевин Брот и Даррен Филд назвали аллигатора "гигантским динозавром", потому что вдобавок ко всему они были в меньшей лодке.

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В Соединенных Штатах трое друзей поймали огромного аллигатора, который был максимально близким к мировому рекорду по размерам. Об этом сообщает Daily Star.

Гигантская рептилия достигала 4 метров в длину — это второй по величине аллигатор, который поймали в штате Флорида.

"Если честно, то первое, что меня беспокоило — это безопасность, потому что мы были на маленькой лодке, а тут еще и аллигатор, голова которого вот такого размера. Все, что ему нужно было сделать — это повернуться и мы были бы в беде", рассказывает журналистам охотник Кевин Бротц, руководитель компании Florida Gator Hunting.

Его друг Даррен Филд говорит, что когда они увидели аллигатора, то были шокированы. Он был больше всего, что они видели до этого.

"Это был гигантский динозавр. Не каждый день в твоей лодке может попасться такой гигантский динозавр", — говорит Филд.

В комиссии по охране рыбы и дикой природы Флориды говорят, что самый большой пойманный в США аллигатор весил 1000 фунтов (453 кг). Поэтому пойманная рептилия была лишь на 30 кг легче рекордной особи.

Напомним, 28 августа в США выловили рекордного аллигатора в штате Миссисипи. Он был размером более 4 метров.

16 августа СМИ писали, что в Штатах огромный аллигатор попытался залезть в дом по стене.