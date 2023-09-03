За пять секунд: только люди с острым зрением увидят цифру "24" среди перевернутых чисел (фото)

На разгадку головоломки, которая поможет улучшить концентрацию внимания, дается всего пять секунд. Ответ придется искать среди десятка перевернутых чисел.

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Оптические иллюзии и головоломки — отличная разминка для мозга, а также повод, чтобы собраться всей семьей и немного посоревноваться — кому первому удастся выполнить задание. Чем больше тренировок, тем выше вероятность разгадать загадку меньше чем за минуту. Так что, если вы давно не практиковались, самое время это исправить. Издание The Mirror предлагает разгадать оптическую иллюзию с цифрами.

Участникам дают только пять секунд, чтобы найти число "24" среди десятка перевернутых чисел. Посмотрите на изображение ниже, чтобы узнать, сможете ли вы решить головоломку за такой короткий период времени.

Найдите число "24" среди перевернутых цифр Фото: Скриншот

Если вам все еще не удалось найти число 24 на изображении, не расстраивайтесь. Эта головоломка намного сложнее, чем кажется на первый взгляд, ведь все числа, кроме одного, перевернуты. Мозгу требуется больше времени, чтобы адаптироваться и определить число "24", которое находится в правильном положении.

Вероятно, пятисекундный лимит уже истек, но если вы все еще ищете, смело продолжайте. А прежде чем опубликовать разгадку, вот подсказка. Обратите внимание на правую часть изображения. Возможно, число 24 находится там, где вы еще не искали.

Число "24" находится в правой части головоломки

Если вам удалось найти ответ за пять секунд, вы настоящий гений. В противном случае вам нужно больше тренировок, и все обязательно получится. Попробуйте разгадать головоломку, в которой нужно обнаружить волка, спрятавшегося среди отары овец. На их спасение дается 30 секунд. Такие загадки помогают повысить когнитивные способности и концентрацию внимания, а также существенно улучшить работу интеллекта.

Ранее Фокус рассказывал, что только люди с острым зрением могут найти пчелу с жалом. На разгадку дается 10 секунд. Посмотрите на картинку и попробуйте обнаружить пчелу, которая все еще может жалить.

Если эта головоломка показалась вам слишком легкой, попробуйте найти трех лисиц на фоне красных панд, которых трудно отличить друг от друга. Или постарайтесь заметить все 5 мячей для гольфа всего за полминуты.