За п'ять секунд: тільки люди з гострим зором побачать цифру "24" серед перевернутих чисел (фото)

На розгадку головоломки, яка допоможе поліпшити концентрацію уваги, дається лише п'ять секунд. Відповідь доведеться шукати серед десятка перевернутих чисел.

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Оптичні ілюзії та головоломки — чудова розминка для мозку, а також привід, щоб зібратися всією сім'єю і трохи позмагатися — кому першому вдасться виконати завдання. Що більше тренувань, то вища ймовірність розгадати загадку менше ніж за хвилину. Тож, якщо ви давно не практикувалися, саме час це виправити. Видання The Mirror пропонує розгадати оптичну ілюзію з цифрами.

Учасникам дають лише п'ять секунд, щоб знайти число "24" серед десятка перевернутих чисел. Подивіться на зображення нижче, щоб дізнатися, чи зможете ви розв'язати головоломку за такий короткий період часу.

Знайдіть число "24" серед перевернутих цифр Фото: Скриншот

Якщо вам усе ще не вдалося знайти число 24 на зображенні, не засмучуйтеся. Ця головоломка набагато складніша, ніж здається на перший погляд, адже всі числа, крім одного, перевернуті. Мозку потрібно більше часу, щоб адаптуватися і визначити число "24", яке знаходиться в правильному положенні.

Ймовірно, п'ятисекундний ліміт уже минув, але якщо ви все ще шукаєте, сміливо продовжуйте. А перш ніж опублікувати розгадку, ось підказка. Зверніть увагу на праву частину зображення. Можливо, число 24 знаходиться там, де ви ще не шукали.

Число "24" знаходиться в правій частині головоломки

Якщо вам вдалося знайти відповідь за п'ять секунд, ви справжній геній. В іншому разі вам потрібно більше тренувань, і все обов'язково вийде. Спробуйте розгадати головоломку, в якій потрібно виявити вовка, що сховався серед отари овець. На їхній порятунок дається 30 секунд. Такі загадки допомагають підвищити когнітивні здібності та концентрацію уваги, а також істотно поліпшити роботу інтелекту.

Раніше Фокус розповідав, що тільки люди з гострим зором можуть знайти бджолу з жалом. На розгадку дається 10 секунд. Подивіться на картинку і спробуйте виявити бджолу, яка все ще може жалити.

Якщо ця головоломка здалася вам занадто легкою, спробуйте знайти трьох лисиць на тлі червоних панд, яких важко відрізнити одна від одної. Або постарайтеся помітити всі 5 м'ячів для гольфу всього за пів хвилини.