Парикмахер рассказала, что считает "неуважительным" в поведении клиентов (фото)

По словам стилиста Стефани, иногда клиенты приходят к ней и прямо говорят, что специально не мыли голову.

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Стилист Стефани Пластоу рассказала, что ей не нравится в поведении своих клиентов. Так, женщина заявила, что речь идет о немытых волосах, пишет The Mirror.

Так, Стефани опубликовала у себя в TikTok новое видео, в котором показала жирные и спутанные волосы одной из клиенток. В ролике парикмахерша сообщила, что считает такое поведение неуважительным. По ее словам, салон в таком случае имеет полное право отменить сеанс.

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По словам Стефани, иногда клиенты приходят к ней и прямо говорят, что специально не мыли голову.

"Я подумала, что приберегу это для тебя", — цитирует Стефани некоторых из них.

Он отметила, что не помыть волосы перед приемом у стилиста, все равно что не почистить зубы перед приемом у стоматолога.

Претензии Стефани к клиентам Фото: iconicfckinhair TikTok

Комментаторы под видео Пластоу разделились во мнении. Некоторые согласились со стилистом, другие – заявили, что в салонах их специально просили не мыть голову перед сеансом.

"Я согласна, что всегда надо мыть голову перед тем, как пойти в парикмахерскую, потому что я не хочу, чтобы кто-то касался моих жирных волос", "Я обычно не мою его шампунем в тот день или накануне вечером, потому что его моют снова, и теоретически это не здорово для волос", "Я искренне думала, что тебе нужно мыть голову каждый раз вперед, как накануне вечером", "Мне нравится, когда парикмахеры публикуют такой контент, чтобы люди знали, куда не стоит обращаться", — написали комментаторы.

Комментарии под видео Стефани Фото: Скриншот Комментарии под видео Стефани Фото: Скриншот

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Еще напомним, что многодетная бывшая монахиня рассказала, почему ушла из монастыря. Американка жила в женском монастыре на протяжении 5 лет, где всем запрещали носить "обтягивающие штаны" и использовать тампоны.