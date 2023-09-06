10-секундный тест на гениальность: как оценить интеллект с помощью оптических иллюзий (фото)
Потратив на задание по 10 секунд, человек натренирует наблюдательность и определит, нужно ли принимать какие-то меры, чтобы заставить мозг лучше работать.
С помощью оптических иллюзий можно попробовать оценить уровень собственной наблюдательности, а также — уровень интеллекта. В частности, если уложиться в определенное время, то это означает, что человек гениален. Может также оказаться, что IQ низкий: тогда ученые предлагают использовать физические упражнения, чтобы улучшить активность мозга. Фокус подготовил коллекцию изображений, которые помогут установить уровень интеллекта.
Для того, чтобы решать текущие жизненные задачи, а также справиться, например, с различными интеллектуальными тестами в соцсетях, можно потренироваться, используя оптические иллюзии. Выполняя определенную задачу, человек повышает сосредоточенность и способность выявлять детали. Кроме того, эти же задачи развивают интеллект и дают возможность оценить его уровень, утверждают на портале Fresherslive.
Задача теста — найти какой-то объект среди нескольких десятков или сотен других. Если выполнить задание за менее чем 10 секунд, то делается вывод, что человек гениален.
Первое задание — найти 45 среди 44.
Найти последовательность 4421 среди 44z1.
Найти слово Wall среди других (в этом случае нужно выполнить задание за менее чем 8 секунд).
Найти слово Fries среди Flies.
Психологические тесты как оптические иллюзии: детали
Fresherslive выделяет шесть типов оптических и других иллюзий, которые можно использовать как IQ-тест или для тренировки (или для обогащения жизненного опыта):
- геометрические иллюзии — содержит геометрические фигуры, которые меняют форму в зависимости от окружения;
- неоднозначные иллюзии — когда мозг выбирает интерпретации того, что видит (например, иллюзия "старая женщина/молодая женщина");
- иллюзии движения — статические изображения создают впечатление, что объекты на них движутся;
- цветовые иллюзии — расположение рядом определенных цветов меняет восприятие;
- тактильные иллюзии — обман ощущение прикосновения (например, "чужая рука", когда конечность затерпла);
- когнитивные иллюзии — иллюзии интерпретации (например, "эффект Струпа" — когда мозг должен обработать противоречивую информацию: слово "синий" написано красным цветом).
Правильные ответы на размещенные выше оптические тесты — в галерее.
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