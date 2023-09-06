10-секундный тест на гениальность: как оценить интеллект с помощью оптических иллюзий (фото)

Потратив на задание по 10 секунд, человек натренирует наблюдательность и определит, нужно ли принимать какие-то меры, чтобы заставить мозг лучше работать.

Related video

С помощью оптических иллюзий можно попробовать оценить уровень собственной наблюдательности, а также — уровень интеллекта. В частности, если уложиться в определенное время, то это означает, что человек гениален. Может также оказаться, что IQ низкий: тогда ученые предлагают использовать физические упражнения, чтобы улучшить активность мозга. Фокус подготовил коллекцию изображений, которые помогут установить уровень интеллекта.

Для того, чтобы решать текущие жизненные задачи, а также справиться, например, с различными интеллектуальными тестами в соцсетях, можно потренироваться, используя оптические иллюзии. Выполняя определенную задачу, человек повышает сосредоточенность и способность выявлять детали. Кроме того, эти же задачи развивают интеллект и дают возможность оценить его уровень, утверждают на портале Fresherslive.

Задача теста — найти какой-то объект среди нескольких десятков или сотен других. Если выполнить задание за менее чем 10 секунд, то делается вывод, что человек гениален.

Первое задание — найти 45 среди 44.

45 среди 44 Фото: Fresherslive

Найти последовательность 4421 среди 44z1.

4421 среди 44z1 Фото: Fresherslive

Найти слово Wall среди других (в этом случае нужно выполнить задание за менее чем 8 секунд).

Найти слово Wall Фото: Fresherslive

Найти слово Fries среди Flies.

Картошка фри среди мух Фото: Fresherslive

Психологические тесты как оптические иллюзии: детали

Fresherslive выделяет шесть типов оптических и других иллюзий, которые можно использовать как IQ-тест или для тренировки (или для обогащения жизненного опыта):

геометрические иллюзии — содержит геометрические фигуры, которые меняют форму в зависимости от окружения;

неоднозначные иллюзии — когда мозг выбирает интерпретации того, что видит (например, иллюзия "старая женщина/молодая женщина");

иллюзии движения — статические изображения создают впечатление, что объекты на них движутся;

цветовые иллюзии — расположение рядом определенных цветов меняет восприятие;

тактильные иллюзии — обман ощущение прикосновения (например, "чужая рука", когда конечность затерпла);

когнитивные иллюзии — иллюзии интерпретации (например, "эффект Струпа" — когда мозг должен обработать противоречивую информацию: слово "синий" написано красным цветом).

Правильные ответы на размещенные выше оптические тесты — в галерее.

Напоминаем, ученые выяснили, что можно по анализу крови установить, есть ли у человека психологические расстройства. В частности, имея каплю крови, определяют, от чего именно он страдает — от депрессии, постравматического расстройствоа или стресса.

Также ученые решили установить, какие признаки свидетельствуют о том, что человек лжет. Исследование показало, что особенности поведения не помогут — нужно обращать внимание на кое-что другое.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.