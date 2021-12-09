Всего 10 минут пробежки улучшают мозговую активность и настроение, — ученые из Японии

Участники эксперимента прошли словесно-цветовой тест Струпа после отдыха и после короткой пробежки. Одновременно анализировалась активность их мозга.

Непродолжительной пробежки умеренным темпом будет достаточно, чтобы поднять настроение и улучшить умственные способности. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования, которое провел японский Университет Цукуба. Отчет об исследовании опубликовало издание Scientific Reports.

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Японские ученые особое внимание обратили на активность в префронтальной коре головного мозга, которая регулирует настроение и связана с исполнительными функциям (эти функции отвечают за способность сознательно контролировать мысли и действия — Фокус). Ученые пришли к выводу о том, что пробежки улучшают кровоток в упомянутой области мозга.

[ + – ] Физические упражнения стимулируют активность в мозгу.

Бег — относительно несложная активность, доступная большинству людей, не нужно какое-то специальное оборудование или подготовка. Бег продлевает жизнь и заставляет мозг больше работать.

"Пробежка требует сбалансированных движений тела, что способствует увеличению активности нейронов в префронтальной коре и улучшает другие функции мозга", — объясняет биохимик Хидики Соя из Университета Цукуба.

После пробежек люди быстрее отвечали на вопросы тестов

О том, что физическая нагрузка улучшает психологическое состояние и общее физическое здоровье известно давно. Но вот в части умственных способностей, польза бега еще малоисследована, по сравнению с другими физическими активностями, например велосипедной ездой.

[ + – ] Тестирование участников исследования.

В недавнем исследовании участвовали 26 человек. Ученые изучали их состояние после отдыха и 10-минутных пробежек, для чего применялся словесно-цветовой тест Струпа, который измеряет время реакции мыслительного процесса. Например, во время одного из таких упражнений участнику исследования показывали слово "зеленый", написанное красными чернилами. И он должен назвать цвет, а не прочитать слово.

После беговых упражнений люди быстрее давали ответы во время тестов и также отмечали улучшение настроения. Это, объясняет Чорфак Дамронгтай, сотрудник Университета Цукуба, подтверждается результатами наблюдений: в префронтальной коре мозга наблюдалось усиление кровотока.

[ + – ] Отличия в том, как меняется настроение до и после пробежки.

Многие функции префронтальной коры человеческого мозга уникальны: они отсутствуют в мозге животных. Поэтому результаты исследования помогут лучше понять, как человек развивался как вид.

Какая польза от бега?

Не обязательно делать много упражнений, чтобы добиться заметных результатов. Ученые говорят, что непродолжительная физическая активность улучшает концентрацию внимания, благотворно сказывается на здоровье сердца и метаболизме.

Считается, что если рассматривать физические упражнения как лекарство, тогда разные упражнений — это все равно, что разные виды медицинских препаратов, и теперь мы знаем немного больше о влиянии бега и о том, как его можно применять в качестве терапии.

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