Усього 10 хвилин пробіжки покращують мозкову активність і настрій, — вчені з Японії

Учасники експерименту пройшли словесно-колірний тест Струпа після відпочинку та після короткої пробіжки. Одночасно аналізувалась активність їхнього мозку.

Нетривалої пробіжки помірним темпом буде достатньо, щоб підняти настрій і покращити розумові здібності. Про це свідчать результати нового дослідження, яке провів японський університет Цукуба. Звіт про дослідження опублікувало видання Scientific Reports.

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Японські вчені особливу увагу звернули на активність у префронтальній корі головного мозку, яка регулює настрій і пов'язана з виконавчими функціями (ці функції відповідають за здатність свідомо контролювати думки та дії – Фокус). Учені дійшли висновку про те, що пробіжки покращують кровообіг у згаданій ділянці мозку.

[ + – ] Фізичні вправи стимулюють активність у мозку.

Біг – відносно нескладна активність, доступна більшості людей, не потрібне якесь спеціальне обладнання чи підготовка. Біг продовжує життя та змушує мозок більше працювати.

"Пробіжка вимагає збалансованих рухів тіла, що сприяє збільшенню активності нейронів у префронтальній корі та покращує інші функції мозку", — пояснює біохімік Хідіки Соя з Університету Цукуба.

Після пробіжок люди швидше відповідали на запитання тестів

Про те, що фізичне навантаження покращує психологічний стан і загальне фізичне здоров'я, відомо давно. Але в частині розумових здібностей користь бігу ще малодосліджена в порівнянні з іншими фізичними активностями, наприклад, велосипедною їздою.

[ + – ] Тестування учасників дослідження.

У нещодавньому дослідженні брали участь 26 людей. Учені вивчали їхній стан після відпочинку та 10-хвилинних пробіжок, для чого застосовувався словесно-колірний тест Струпа, який вимірює час реакції розумового процесу. Наприклад, під час однієї з таких вправ учаснику дослідження показували слово "зелений", написане червоним чорнилом. І він має назвати колір, а не прочитати слово.

Після бігових вправ люди швидше давали відповіді під час тестів і також відзначали покращення настрою. Це, пояснює Чорфак Дамронгтай, співробітник Університету Цукуба, підтверджується наслідками спостережень: у префронтальній корі мозку спостерігалося посилення кровотоку.

[ + – ] Відмінність у тому, як змінюється настрій до та після пробіжки.

Багато функцій префронтальної кори людського мозку унікальні: вони відсутні в мозку тварин. Тому результати дослідження допоможуть краще зрозуміти, як людина розвивалася як вид.

Яка користь від бігу?

Не обов'язково робити багато вправ, щоб досягти помітних результатів. Учені кажуть, що нетривала фізична активність покращує концентрацію уваги, сприятливо позначається на здоров'ї серця та метаболізмі.

Вважається, що якщо розглядати фізичні вправи як ліки, тоді різні вправи — це все одно, що різні види медичних препаратів, і тепер ми знаємо трохи більше про вплив бігу та про те, як його можна застосовувати як терапію.

Раніше Фокус повідомляв, що Біг для всіх: як правильно почати бігати і що варто знати про ризики. Перш ніж зайнятися цим видом спорту, варто врахувати деякі важливі аспекти. Так, людям із хронічними захворюваннями або іншими проблемами спочатку варто проконсультуватися з лікарем,