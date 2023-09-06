Нерпа сбежала от косаток и проехалась с ветерком на катере с рыбаками (видео)

Савца преследовали две косатки. Чтобы не стать их ужином, нерпа укрылась на катере, который проезжал мимо.

Related video

Жители Камчатки спасли жизнь нерпе, которая убегала от хищных косаток. Об этом сообщает российский Telegram-канал Baza.

На опубликованных кадрах видно, как испуганное животное преследуют две косатки. Нерпа кружила вокруг катера "Принцесса", пытаясь убежать, а косатки ее преследовали. В какой-то момент животное сообразило, что ему так не спастись и запрыгнуло на подножие катера.

Рыбаки, которые находились на борту, начали ее подбадривать и отгонять косаток.

Далее нерпа расположилась поудобнее и поплыла с рыбаками к безопасному месту.

Напомним, что на Гавайях рыбак сумел отбиться от акулы, которая приняла лодку за тюленя. Рыбаку показалось будто в него врезалась лодка. Удивительным образом он все же сумел отмахнуться от хищника и выжил.

ранее сообщалось, что акулы в Тихом океане напали на катамаран с российскими путешественниками. Их спасло судно, которое проходило мимо.