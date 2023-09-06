Нерпа накивала п'ятами від косаток і проїхалася з вітерцем в човні з рибалками (відео)

Савця переслідували дві косатки. Щоб не стати їхнею вечерею, нерпа укрилася на катері, який проїздив повз.

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Жителі Камчатки врятували життя нерпі, яка втікала від хижих косаток. Про це повідомляє російський Telegram-канал Baza.

На опублікованих кадрах видно, як перелякану тварину переслідують дві косатки. Нерпа кружляла навколо катера "Принцеса", намагаючись втекти, а косатки її переслідували. В якийсь момент тварина зметикувала, що їй так не врятуватися і застрибнула на підніжжя катера.

Рибаки, які перебували на борту, почали її підбадьорювати і відганяти косаток.

Далі нерпа розташувалася зручніше і попливла з рибаками до безпечного міісця.

Нагадаємо, що на Гаваях рибалка зумів відбитися від акули, яка прийняла човен за тюленя. Рибалці здалося ніби в нього врізався човен. Дивним чином він все ж таки зумів відмахнутися від хижака і вижив.

раніше повідомлялося, що акули в Тихому океані напали на катамаран з російськими мандрівниками. Їх врятувало судно, яке проходило повз.