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МирФан

Вызвали военных: блогеру чуть не запретили въезд в Европу из-за опасного трюка (видео)

Опасный трюк блогера, Элли Лоу, блогер, ютубер, паркур, самое высокое офисное здание, вирусный ролик, военная полиция, арест
Фото: YouTube/Ally Law | Съемка стала вирусной только благодаря масштабной армейской операции

Ютубер с группой товарищей поднялся на вершину самого высокого офисного здания в Париже. Съемка стала вирусной только благодаря масштабной армейской операции.

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В 2018 году ютубер Элли Лоу из Великобритании забрался на вершину самого высокого офисного здания в Париже (Франция) высотой 7500 футов (2286 метров) и спровоцировал масштабную операцию полиции и армии, в результате которой ему грозил запрет на въезд в Европу. Об этом пишет Daily Star.

Парень начал заниматься паркуром только для того, чтобы излечиться от страха высоты. Он взобрался на Первую башню высотой 7500 футов (2286 метров) в парижском районе Ла Дефанс и был арестован отрядом вооруженной полиции.

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Элли с группой товарищей удалось пробраться в офисное здание в Ла Дефанс — главном деловом районе Парижа — и подняться на его вершину.

"Мы были в Париже, забрались на самое высокое здание. Мы поднялись на шпиль, а в следующий момент вся дорога была перекрыта армией или аналогом ФБР. Я не знаю, что там происходило", — сказал он.

На видеозаписи, сделанной Элли, видно, как отряд вооруженной полиции в сопровождении пожарных и спасательных машин мчится по улицам Парижа, чтобы задержать их.

"Мы слышали сирены все ближе и ближе, сначала мы увидели пожарные машины, а затем появилась полиция. Мы были просто в шоке. Мы просто пошли туда, чтобы сделать фотографии — мы путешествовали по окрестностям, делая безумные вещи. Наши друзья позвонили нам и сказали, что здесь армия, они перекрыли всю дорогу. Это плохо. Все очень плохо", — вспоминает блогер.

Опасный трюк блогера, Элли Лоу, блогер, ютубер, паркур, самое высокое офисное здание, вирусный ролик, военная полиция, арест Fullscreen
Парень начал заниматься паркуром только для того, чтобы излечиться от страха высоты
Фото: коллаж Фокус

Съемка стала вирусной только благодаря масштабной армейской операции.

"Они появились на крыше с маленькими MP5 (пистолетами-пулеметами) и массивными фонарями, направив их нам в лицо. Я просто помню, как меня ослепило этим светом, как я услышал крики и вопли французов, а в следующую минуту увидел оружие, направленное прямо мне в лицо. Я провел в камере 24 часа… У нас была встреча с адвокатом, и переводчик сказал: "Они пытаются запретить вам въезд в Шенгенскую зону" — а это большая часть Европы", — добавил мужчина.

К счастью, Элли отделался предупреждением. С тех пор эти кадры набрали более пяти миллионов просмотров и помогли положить начало прибыльной карьере Элли в качестве ютубера.

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