3 раза ломали нос: мужчина с фамилией "Гиттлер" вырос в еврейском квартале (фото)

Нос Джона Гиттлера до сих пор остается кривым после побоев. Мужчина уверен, что издевательства соседей сделали его более сильным и жестким.

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Джон Гиттлер из США вырос в еврейском районе Детройта (штат Мичиган). Его фамилия не раз приносила ему неприятности, мужчине 3 раза ломали нос, но он все равно не хочет ее менять. Об этом пишет Daily Star.

Американец вырос в квартале, где его фамилия могла бы вызвать максимальную обиду.

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Джон, потомок трех ирландских и одного немецкого деда, вырос в преимущественно еврейском районе Детройта (штат Мичиган, США). В городе с суровой репутацией его фамилия неоднократно ставала причиной побоев. Ему даже три раза ломала нос. Он до сих пор остается кривым от побоев. Американец уверен, что издевательства соседей сделали его более сильным и жестким.

"Я знал, как сломать нос ребенку в 12 лет. Потому что, если их четверо, и они больше тебя, ты должен был очень быстро понять, кто из них лидер. И затем уничтожить этого парня", — рассказал Джон изданию The Mirror.

Джон, один из 8 братьев и сестер, его семья живет в США уже несколько поколений и успела сменить фамилию, но это никогда не входило в его планы.

"Мои дедушка и бабушка были суровыми людьми. Они приехали сюда, пережили Депрессию и Вторую мировую войну. У них не было никакого желания менять фамилию. Просто не хотели делать этого. Они считали, что люди будут относиться к нам в зависимости от нашего характера, а не от имени, что в определенной степени верно. Но и тех, кто даст вам в морду, тоже хватает. В моем детстве тоже было немало таких"., — рассказал американец.

Сейчас мужчина живет в Калифорнии Фото: The Mirror

Избиения были жестокими, и их вероятность возросла после того, как его молодые родители купили дом в преимущественно еврейском районе.

"Как выяснилось, евреев было около 75%. Спасибо маме и папе. Так что до конца жизни мы — "Гиттлеры" в еврейском районе. Да, это здорово", — вспомнил мужчина.

Сейчас он живет в Калифорнии со своей женой, но в те времена он часто становился жертвой групп детей постарше, которые устраивали ему разнос.

"Это было несправедливо, дети всегда были на два года или два класса старше, и их было в два раза больше, так что их было четверо, а нас двое. Мы с лучшим другом ехали домой из школы, а четыре подростка на машине останавливали нас, сбивали с дороги и выбивали из нас всю дурь. Я спросил маму почему мы не может просто сменить фамилию, а она посмотрела мне прямо в глаза и сказала, что трудности закаляют характер. Мы не будем менять имя. Тогда мне стало все понятно", — добавил он.

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