Исполнили мечту: супруги продали все имущество и отправились в путешествие с детьми (фото)

За время своего кругосветного путешествия британцы смогли посетить 28 стран.

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Карл и Рут Джексон поклялись максимально использовать свою свободу после того, как пережили карантин из-за Covid. Супруги сдержали свое слово — они забрали своих троих детей из школы и выставили на продажу свой дом стоимостью 535 тысяч фунтов стерлингов в Суиндоне, Уилтшир. Об этом сообщает издание Мirror.

Дом был быстро продан и на полученные деньги они купили кемпер за 60 тысяч фунтов, а затем сели в него и отправились через континент в поисках приключений.

Карл и Рут, которые занимаются бизнесом по производству вывесок, говорят, что ни о чем не сожалеют, и верят, что дети Мэйси, 11 лет, Пиппа, 10 лет, и Марли, пять лет, узнают больше в дороге, чем в школе.

Всего с ноября 2022 года по август этого года семья посетила 28 разных стран.

Супруги продали все имущество и отправились в путешествие с детьми

Карл сказал: "Мы говорили о путешествии с тех пор, как были вместе. Я был камнем преткновения, но однажды Рут просто сказала: "Поехали". А потом я просто подумал: "Почему бы и нет?". И мы поехали".

Семья отправилась в Кале в ноябре 2022 года и проехала через Францию, останавливаясь у военных мемориалов в Дюнкерке и Ипре. Затем они поехали в Скандинавию и добрались до Лапландии к Рождеству, а затем провели Новый год в Хельсинки.

Они также исследовали Восточную Европу, прежде чем пролететь над Пертом в Австралии и Бали, а затем вернулись в Европу, чтобы посетить Грецию и Италию. На протяжении всей поездки у семьи не было конкретного плана, и они почти ничего не бронировали. Вместо этого они говорили, что просто "проснутся и поедут".

Карл сказал: "Мы следовали своему чутью. У нас была мечта показать нашим детям больше мира и продемонстрировать, что реальный мир существует после Covid".

Во время поездки пара обучала своих детей на дому, и их поддерживала школа, в которой учатся их дети, которая предоставила им онлайн-ресурсы.

Карл продолжил: "Мы договорились о встрече с директором школы наших детей и ждали, пока он нас отругает. Он на удивление абсолютно меня поддержал, даже сказал, что делал нечто подобное.

Семья вернулась в Англию в августе 2023 года, как раз к тому времени, когда Мэйси пошла в среднюю школу.

В ходе своего мега-приключения они побывали во Франции, Бельгии, Германии, Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве, Польше, Словакии, Чехии, Австрии, Венгрии, Хорватии, Черногории, Албании, Северной Македонии, Болгарии, Турции, Индии, Австралии, Болгарии, Греции, Италии, Испании и Португалии.

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