Пытался спасти коллегу: винодел погиб после падения в чан с просекко (фото)

В момент инцидента на обоих мужчинах не было кислородного баллона и респиратора, которые должны были защитить их от токсичных паров, образующиеся в процессе производства вина.

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В Италии винодел Марко Беттолини погиб, упав в чан с просекко, когда пытался спасти своего коллегу Альберто Пина, которому стало плохо внутри промышленного резервуара. Об этом пишет Daily Star.

Токсичные пары, такие как угарный газ и азот, образующиеся в процессе производства вина, могут быть смертельно опасны в закрытых помещениях, особенно если они образуются в больших количествах, и ни один из мужчин не был в респираторе.

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Марко Беттолини прыгнул в резервуар, когда увидел, что его коллега Альберто Пин потерял сознание. По некоторым данным, он ударился головой во время попытки спасения знакомого, прежде чем упасть на дно чана с просекко. По другим данным, сразу после того, как мужчина заметил, что у коллеги проблемы, он был сам поражен теми же испарениями и упал в резервуар. Инцидент произошел на винодельне Ca'di Rajo в провинции Тревизо в итальянском регионе Венето на прошлой неделе.

Беттолини был найден мертвым на дне резервуара с просекко Фото: LinkedIn

Беттолини был найден мертвым на дне резервуара, а Пин был доставлен в больницу с серьезными травмами и введен в состояние искусственной комы.

Издание отмечает, что, в момент инцидента на обоих мужчинах не было кислородного баллона и респиратора. Следователи полагают, что Пин нашел баллон с воздухом, когда заметил неисправность одного из счетчиков.

"Судя по информации, собранной полицией на данный момент, никто не должен был входить в этот резервуар, поскольку техническое обслуживание поручено внешней специализированной компании, оснащенной масками и системами, которые могли бы предотвратить риск интоксикации", — заявил главный прокурор Марко Мартани.

Инцидент произошел на винодельне Ca'di Rajo в Италии Фото: Facebook/Ca' di Rajo Wines

Токсичные пары, такие как угарный газ и азот, образующиеся в процессе виноделия, могут быть смертельно опасны в закрытых помещениях, особенно если они образуются в больших количествах. Как правило, на винодельческих предприятиях имеются необходимые системы вентиляции, которые позволяют токсичному воздуху выходить наружу и предотвращать серьезные инциденты.

Владелец винодельни Симоне Чеккетто выразил свои соболезнования.

"Мы убиты горем; для нас они как два брата, два сына. Все мои мысли только об этих молодых людях, которые выросли вместе с нами, и об их семьях. Мы молимся, чтобы Альберто поправился как можно скорее", — добавил он.

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