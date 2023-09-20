Намагався врятувати колегу: винороб загинув після падіння в чан із просекко (фото)

У момент інциденту на обох чоловіках не було кисневого балона і респіратора, які мали захистити їх від токсичних парів, що утворюються в процесі виробництва вина.

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В Італії винороб Марко Беттоліні загинув, впавши в чан із просекко, коли намагався врятувати свого колегу Альберто Піна, якому стало погано всередині промислового резервуара. Про це пише Daily Star.

Токсичні пари, такі як чадний газ і азот, що утворюються в процесі виробництва вина, можуть бути смертельно небезпечними в закритих приміщеннях, особливо якщо вони утворюються у великих кількостях, і жоден із чоловіків не був у респіраторі.

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Марко Беттоліні стрибнув у резервуар, коли побачив, що його колега Альберто Пін знепритомнів. За деякими даними, він вдарився головою під час спроби порятунку знайомого, перш ніж впасти на дно чана з просекко. За іншими даними, одразу після того, як чоловік помітив, що в колеги проблеми, він був сам вражений тими самими випарами й впав у резервуар. Інцидент стався на виноробні Ca'di Rajo в провінції Тревізо в італійському регіоні Венето минулого тижня.

Беттоліні був знайдений мертвим на дні резервуара з просекко Фото: LinkedIn

Беттоліні був знайдений мертвим на дні резервуара, а Піна доправили в лікарню із серйозними травмами та ввели в стан штучної коми.

Видання зазначає, що, в момент інциденту на обох чоловіках не було кисневого балона і респіратора. Слідчі вважають, що Пін знайшов балон із повітрям, коли помітив несправність одного з лічильників.

"Судячи з інформації, зібраної поліцією на цей момент, ніхто не повинен був входити в цей резервуар, оскільки технічне обслуговування доручено зовнішній спеціалізованій компанії, оснащеної масками й системами, які могли б запобігти ризику інтоксикації", — заявив головний прокурор Марко Мартані.

Інцидент стався на виноробні Ca'di Rajo в Італії Фото: Facebook/Ca' di Rajo Wines

Токсичні пари, такі як чадний газ і азот, що утворюються в процесі виноробства, можуть бути смертельно небезпечними в закритих приміщеннях, особливо якщо вони утворюються у великих кількостях. Як правило, на виноробних підприємствах є необхідні системи вентиляції, які дають змогу токсичному повітрю виходити назовні та запобігати серйозним інцидентам.

Власник виноробні Сімоне Чеккетто висловив свої співчуття.

"Ми вбиті горем; для нас вони як два брати, два сини. Усі мої думки тільки про цих молодих людей, які виросли разом із нами, і про їхні сім'ї. Ми молимося, щоб Альберто одужав якомога швидше", — додав він.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік хотів відсудити 519 млн фунтів у лікарні. Аніл Коппула стверджує, що в нього розвинулося психічне захворювання після того, як він став свідком пологів своєї дружини.