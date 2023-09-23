Из-за контрабандистов кокаина акулы начали нападать на людей и странно себя вести

У берегов Флориды зафиксировали две акулы, которые странно себя вели: одна из них кружилась на одном месте, а другая — плыла под наклоном, как будто одна из сторон тяжелее.

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Акулы стала атаковать серфингистов у берегов Флориды, потому что могли проглотить кокаин. Его сбросили в воду контрабандисты, чтобы потом забрать или убежать от правоохранителей. Об этом сообщает Daily Star.

Считается, что контрабандисты бросают пакеты с нелегальными наркотиками в океан у берегов Флориды, чтобы забрать их позже, или, чтобы убежать от полицейских. Контрабандисты должны забрать товар прежде чем появятся акулы и сожрут наркотики. В издании добавляют, что известны случаи, когда наркотики выбрасывало на пляж Флориды.

Во время расследования морской биолог Том Хирд заметил акулу-молот и песчаную акулу со странным поведением. Он вместе с ученым-экологом из университета Флориды Трейси Фанарой хотел исследовать, едят ли акулы кокаин. Для эксперимента они сбросили мешки, похожие на тюки с кокаином. Вместо наркотиков они использовали концентрированный рыбный порошок. В результате акулы подплывали к тюкам и кусали их.

"Мы не знаем, как акулы реагируют на кокаин. Возможно, он делает их более послушными, возможно, замедляет их движение", — говорит Трейси Фанара.

Однако другое издание сообщает, что акулы "любят наркотики" и им есть чем поживиться. Только в июне береговая охрана обнаружила более 6 тонн кокаина в пакетах, которые плавали в Карибском море и Атлантике у берегов Флориды. И исследователи наблюдали не только странное поведение акул, но и визуальные изменения. Одна из самок была наклоненной немного на одну сторону, будто она тяжелее на одну сторону. В другом случае акула кружилась, будто за кем-то гналась, но на самом деле там ничего не было.

Напомним, 19 сентября в США отдыхающие спасли акулу, которую вынесло на берег. Она весила примерно 230 кг.

13 сентября СМИ писали, что неизвестное притяжение заставляет сотни акул собираться в одной точке океана и в одно и то же время.