Через контрабандистів кокаїну акули почали нападати на людей і дивно поводитися

Біля берегів Флориди зафіксували двох акул, які дивно поводилися: одна з них кружляла на одному місці, а інша — плила під нахилом, наче одна зі сторін важча.

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Акули стали атакувати серфінгістів біля берегів Флориди, бо могли проковтнути кокаїн. Його скинули у воду контрабандисти, щоб потім забрати або втекти від правоохоронців. Про це повідомляє Daily Star.

Вважається, що контрабандисти кидають пакунки з нелегальними наркотиками в океан біля берегів Флориди, щоб забрати їх пізніше або щоб втекти від поліцейських. Контрабандисти мають забрати товар, перш ніж зʼявляться акули та зжеруть наркотики. У виданні додають, що відомі випадки, коли наркотики викидало на пляж Флориди.

Під час розслідування морський біолог Том Гірд помітив акулу-молота й піщану акулу з дивною поведінкою. Він разом зі вченою-екологинею з університету Флориди Трейсі Фанарою хотів дослідити, чи їдять акули кокаїн. Для експерименту вони скинули мішки, схожі на тюки з кокаїном. Замість наркотиків вони використали концентрований рибний порошок. У результаті акули підпливали до тюків і кусали їх.

"Ми не знаємо, як акули реагують на кокаїн. Можливо, він робить їх слухнянішими, можливо, уповільнює їхній рух", — каже Трейсі Фанара.

Проте інше видання повідомляє, що акули "люблять наркотики", і їм є, чим поживитись. Тільки в червні берегова охорона виявила понад 6 тонн кокаїну в пакунках, які плавали в Карибському морі й Атлантиці біля берегів Флориди. І дослідники спостерігали не тільки за дивною поведінкою акул, але й бачили візуальні зміни. Одна із самок була нахиленою трохи на один бік, ніби вона важча на одну сторону. В іншому випадку акула кружляла, ніби за кимось гналася, але насправді там нічого не було.

Нагадаємо, 19 вересня в США відпочивальники врятували акулу, яку винесло на берег. Вона важила приблизно 230 кг.

13 вересня ЗМІ писали, що невідоме тяжіння змушує сотні акул збиратися в одній точці океану і в один і той же час.