Забрала гаджеты за плохое поведение: двое подростков угнали машину матери и проехали более 300 км

10-летний мальчик и его 11-летняя сестра устроили рискованное путешествие, а полицейские считали, что школьники были жертвами грабителей.

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В США двое подростков угнали транспортное средство матери и проехали 320 км, поскольку у них родители забрали мобильные устройства за плохое поведение. Об этом информирует The Associated Press.

11-летняя девочка и 10-летний мальчик поехали из Флориды в Калифорнию. Седан зафиксировали на межштатной автомагистрали 75. Это произошло утром в четверг, 21 сентября.

Мать детей рассказала, что не заметила, как машина исчезла. На отсутствие детей она обратила внимание за 4 часа до этого в городе Норт-Порте, расположенном на юго-западе Флориды.

Полицейские решили, что имеют дело с угонщиками. Впоследствии автомобиль нашли. Правоохранители, когда подошли к седану, приказали водителям выйти из транспортного средства. Они предупреждали, что применят оружие в случае непредвиденных ситуаций и угрозы их жизни.

Оказалось, что это был 10-летний водитель с сестрой. Они рассказали, что девочка была очень расстроена тем, что мать решила забрала ее электронные устройства за плохое поведение. Брат поддержал ее и решил отвезти в Калифорнию.

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Признаков плохого обращения с несовершеннолетними сотрудники правоохранительных структур не обнаружили. Подавать обвинения мать тоже отказалась, поэтому детей решили отпустить к ней.

Напомним, 14 сентября подростки получили жуткое фото на верхушке горы. Школьники поднялись на скалу в Калифорнии незадолго до начала грозы. При этом фотографировались и игнорировали тот факт, что фотографии предупреждали об опасности. На вершине вдруг стало слишком холодно и подростки начали спуск. Дети начали фотографироваться и заметили, как их волосы поднялись вверх: это обстоятельство их очень развеселило.