Забрала ґаджети за погану поведінку: двоє підлітків викрали автівку матері та проїхали понад 300 км

10-річний хлопчик та його 11-річна сестра влаштували ризиковану подорож, а поліцейські вважали, що школярі були жертвами грабіжників.

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У США двоє підлітків викрали транспортний засіб матері та проїхали 320 км, оскільки у них батьки забрали мобільні пристрої за погану поведінку. Про це інформує The Associated Press.

11-річна дівчинка та 10-річний хлопчик поїхали з Флориди до Каліфорнії. Седан зафіксували на міжштатній автомагістралі 75. Це відбулося зранку в четвер, 21 вересня.

Мати дітей розповіла, що не помітила, як автівка зникла. На відсутність дітей вона звернула увагу за 4 години до цього в місті Норт-Порті, розташованому на південному заході Флориди.

Поліцейські вирішили, що мають справу з викрадачами. Згодом автомобіль знайшли. Правоохоронці, коли підійшли до седана, наказали керманичам вийти з транспортного засобу. Вони попереджали, що застосують зброю у разі непередбачуваних ситуацій та загрози їхньому життю.

Виявилося, що це був 10-річний водій із сестрою. Вони розповіли, що дівчинка була дуже засмучена тим, що мати вирішила забрала її електронні пристрої за погану поведінку. Брат підтримав її та вирішив ведвезти до Каліфорнії.

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Ознак поганого поводження з неповнолітніми співробітники правоохоронних структур не виявили. Подавати звинувачення мати теж відмовилася, тому дітей вирішили відпустити до неї.

Нагадаємо, 14 вересня підлітки отримали моторошне фото на верхівці гори. Школярі піднялись на скелю в Каліфорнії незадовго до початку грози. При цьому фотографувались та ігнорували той факт, що світлини попереджали про небезпеку. На вершині раптом стало надто холодно і підлітки почали спуск. Діти почали фотографуватись і зауважили, як їхнє волосся піднялось догори: ця обставина їх дуже звеселила.