За мить до удару блискавки: підлітки отримали моторошне фото на верхівці гори (фото)

Діти піднялись на скелю в Каліфорнії незадовго до початку грози. При цьому фотографувались та ігнорували той факт, що світлини попереджали про небезпеку.

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Четверо підлітків піднялись на скелю Моро в Каліфорнії незадовго до початку грози. Вони бачили навколо себе хмари, фотографувались та веселились. Дві світлини натякали, що на верхівці гори перебувати небезпечно, але попередження зігнорували. Між тим за мить вони потраплять під удар блискавки. Про деталі події розповіло видання Mirror.

Надзвичайна пригода з чотирма підлітками відбулась 20 серпня 1975 році. Діти — брати Майкл Маккуілкен (18 років) і Шон (12 років), сестра Мері (15 років) та її подруга Мардж — піднялись на вершину скелю Моро. На верхівку вони піднялись сходами, збудованими на більш пологому схилі.

Діти почали фотографуватись і зауважили, як їхнє волосся піднялось догори: ця обставина їх дуже звеселила. Видання опублікувало дві світлини, зроблені того дня. На першій світлині — Майкл та Шон, на другій — Мері.

Перебуваючи на вершині, вони отримали ще одне попередження, пише Mirror. На пальці одного з братів — Майкла — був перстень. Коли він здійняв руку вгору, перстень завібрував і навіть "задзижчав". Однак і це не викликало у дітей жодного побоювання.

На вершині раптом стало надто холодно і підлітки почали спуск. За мить у Шона і Майкла вдарила блискавка — це сталось на очах у сестри та її подруги. Майкл згадував, що відчув у той момент: начебто його на секунду підняло у повітря, а потім вдарило об землю.

Підліток підхопився і побачив, як на молодшому браті Шоні горить одяг. Він негайно загасив вогонь і перевірив, чи брат живий.

Пізніше дітей доправили до лікарні. Обоє залишились живі, у Шона був опік на спині третього ступеня.

Надзвичайна подія в США: деталі

Скеля Моро розташована у Національному парку Секвоя в Каліфорнії і має висоту 75 метрів. Скеля має куполоподібну форму, на її вершину у 1931 році вирубали сходи, щоб відвідувачам було легше підійматись. Опинившись на горі, люди можуть побачити майже всю територію заповідника. Перед цим їх застерігають, що підійматись небезпечно під час грози та снігу.

Описуючи подію через багато років, Майкл пояснив, що вони зовсім не розуміли натяків на небезпеку, які їм посилала природа.

"Ми були з Сан-Дієго і були дуже дурними", — сказав Майкл. "Ми думали, що це щось смішне", — казав хлопець.

Видання пояснило, що сталось на вершині Моро. У атмосфері накопичувалась статична електрика, яка електризувала волосся дітей. Саме тому воно здійнялося дибки, як після розчісування. Це одна з ознак, що незабаром вдарить блискавка.

З моменту подій пройшло майже 50 років, але Майкл пам'ятає про неї. Після удару блискавки він попереджав співгромадян про небезпеку підійматися в гори під час грози. Світлини, які діти зробили того дня, використовують місцеві рейнджери, щоб застерегти туристів.

Нагадуємо, астронавти, які перебувають на борту МКС, бачать з космосу дивовижні блискавки. Щоб зафіксувати їх, вони використовують спеціальну камеру. Тим часом щось схоже на блискавки вчені помічали на Венері, однак згодом з'ясували, що явище зовсім іншої природи.