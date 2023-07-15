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Технології та наука

Страшне перетворення: що відбувається з людьми, які вижили після удару блискавки

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Фото: The Jerusalem Post | Страшне перетворення: що відбувається з людьми, які вижили після удару блискавки

Удар блискавки жахливий, але не завжди смертельний. 90% людей виживають.

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Удари блискавки не є чимось незвичайним, але іноді блискавка може влучити в людину, і цей удар може виявитися смертельним. За словами вчених тільки 10% людей, у яких влучила блискавка, помирають. Решта виживають, але це має дуже погані наслідки, пише Live Science.

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Якщо в людину влучила блискавка, то це електрично заряджене явище пропускає через тіло мільйони вольт електрики. Що ж відбувається з тілом під час удару і що буде з людиною, яка пережила удар блискавки?

Як помирають люди від удару блискавки?

За словами Мері Енн Купер з Іллінойського університету в Чикаго, США, близько 90% людей, у яких влучила блискавка, виживають. Адже потужний електричний заряд проходить через тіло всього за кілька секунд і цього не завжди достатньо, щоб убити людину. Але іншим 10% людей не щастить, і вони все ж помирають від ударів блискавки.

Ці люди помирають миттєво від зупинки серця, оскільки потужний електричний заряд порушує природний ритм серця. Також у таких людей розриваються барабанні перетинки, їхнє дихання виявляється паралізованим, а ще в таких людей інколи загоряється волосся і залишаються опіки на шкірі.

Що відбувається з людьми, які вижили після удару блискавки?

Що ж стосується тих, хто вижив від удару блискавки, то їхній долі також не позаздриш. У них пошкоджуються нерви і часто ці люди продовжують жити з посттравматичним стресовим розладом та іншими неврологічними симптомами, що схожі на симптоми при сильному струсі мозку.

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Люди, які вижили після удару блискавки, починають страждати від втрати пам'яті та хронічної депресії
Фото: rauschenberger/Pixaby

За словами Купер, у таких людей порушується концентрація уваги і вони часто втрачають орієнтацію в просторі. Поки що вчені не знають, як саме удари блискавки уражають мозок людини. Але прийнято вважати, що це є наслідком розриву тканин від електричного струму.

Як показують дослідження, люди, які вижили після удару блискавки, починають страждати від втрати пам'яті та хронічної депресії. А деякі з таких людей навіть заявляють про те, що у них проявляються екстрасенсорні здібності і вони можуть передбачати майбутнє. За словами Купер, фактично такі люди, що вижили, перетворюються на зовсім інших людей.

Рекорд за кількістю влучень блискавки в людину

Наразі світовий рекорд за кількістю ударів блискавки в людину належить співробітникові Національного парку Шенандоа у США Рою Саллівану. У період між 1942 і 1977 роками в чоловіка блискавка влучала 7 разів. У нього загорявся одяг і волосся, він отримував значні опіки на шкірі, але щоразу виживав. А помер Салліван у віці 72 років 1983 року, наклавши на себе руки. Деякі вчені припускають, що суїцидальні нахили також з'являються у людей, які пережили удар блискавки.

Як показують дослідження, насправді від прямого попадання блискавки помирає не так і багато людей. Наприклад, у США за останні 20 років у середньому від такої події гинули 55 осіб на рік. А 2022 року цей показник скоротився до 19 осіб.

Фокус уже писав про те, що блискавка допомогла жінці виграти велику суму в лотерею. Жінка їхала на машині з чоловіком, коли поруч із ними вдарила блискавка. Вона вирішила перечекати грозу в магазині, купивши квиток на розіграш Powerball. Наступного ранку жінка дізналася, що виграла гроші.

Також Фокус писав про діряві хмари, які схожі на "портали в інший вимір" і їх іноді можна побачити в небі. Ці незвичайні дірки в хмарах деякі люди пов'язують з появою НЛО або ж приймають їх за космічний корабель інопланетян.