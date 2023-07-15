Страшное превращение: что происходит с людьми, которые выжили после удара молнии

Удар молнии сам по себе ужасен, но не всегда смертелен. 90% людей выживают.

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Удары молнии не являются чем-то необычным, но иногда молния может попасть в человека и этот удар может оказаться смертельным. По словам ученых только 10% людей, в которых попала молния умирают. Остальные выживают, но это имеет очень плохие последствия, пишет Live Science.

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Если в человека попала молния, то это электрически заряженное явление пропускает через тело миллионы вольт электричества. Что же происходит с телом во время удара и что будет с человеком, который пережил удар молнии?

Как умирают люди от удара молнии?

По словам Мэри Энн Купер из Иллинойского университета в Чикаго, США, около 90% людей, в который попала молния выживают. Ведь мощный электрический заряд проходит через тело всего за несколько секунд и этого не всегда достаточно, чтобы убить человека. Но остальным 10% людей не везет, и они все же умирают от ударов молнии.

Эти люди умирают мгновенно от остановки сердца, поскольку мощный электрический заряд нарушает естественный ритм сердца. Также у таких людей разрываются барабанные перепонки, их дыхание оказывается парализованным, а еще у таких людей иногда загораются волосы и остаются ожоги на коже.

Что происходит с людьми, которые выжили после удара молнии?

Что же касается выживших от удара молнии, то их судьбе также не позавидуешь. У них повреждаются нервы и часто эти люди продолжают жить с посттравматическим стрессовым расстройством и другими неврологическими симптомами, которые похожи на симптомы при сильном сотрясении мозга.

Выжившие после удара молнии люди начинают страдать от потери памяти и хронической депрессии Фото: rauschenberger/Pixaby

По словам Купер, у таких людей нарушается концентрация внимания и они часто теряют ориентацию в пространстве. Пока что ученые не знают, как именно удары молнии поражают мозг человека. Но принято считать, что это является следствием разрыва тканей от электрического тока.

Как показывают исследования, выжившие после удара молнии люди начинают страдать от потери памяти и хронической депрессии. А некоторые из таких людей даже заявляют о том, что у них проявляются экстрасенсорные способности и они могут предсказывать будущее. По словам Купер, фактические такие выжившие превращаются в совершенно других людей.

Рекорд по количеству попаданий молнии в человека

Сейчас мировой рекорд по количеству ударов молнии в человека принадлежит сотруднику Национального парка Шенандоа в США Рою Салливану. В период между 1942 и 1977 годами в мужчину молния попадала 7 раз. У него загоралась одежда и волосы, он получал значительные ожоги на коже, но каждый раз выживал. А умер Салливан в возрасте 72 лет в 1983 году покончив с собой. Некоторые ученые предполгают, что суицидальные наклонности также появляются у людей, которые пережили удар молнии.

Как показывают исследования, на самом деле от прямого попадания молнии умирает не так и много людей. Например, в США за последние 20 лет в среднем от такого события погибали 55 человек в год. А в 2022 году этот показатель сократился до 19 человек.

Фокус уже писал о том, что молния помогла женщине выиграть крупную сумму в лотерею. Женщина ехала на машине с мужем, когда рядом с ними ударила молния. Она решила переждать грозу в магазине, купив билет на розыгрыш Powerball. На следующее утро женщина узнала, что выиграла деньги.

Также Фокус писал о дырявых облаках, которые похожи на "порталы в другое измерение" и их иногда можно увидеть в небе. Эти необычные дыры в облаках некоторые люди связывают с появлением НЛО или же принимают их за космический корабль инопланетян.