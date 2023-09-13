Спалахи на Венері виявилися не блискавками, вони спричинені іншими явищами: що з'ясували вчені

Автори нового дослідження припускають, що за спалахами світла в хмарах Венери стоять метеорити.

Related video

Космічні апарати, які досліджують Венеру, раніше виявили в її хмарах спалахи світла, які багато вчених прийняли за блискавки. Але нове дослідження, опубліковане в Journal of Geophysical Research: Planets, показує, що ці спалахи можуть бути викликані згораючими в атмосфері метеоритами, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

З одного боку, якщо на Венері немає блискавок, то це означає, що майбутні місії на другу планету від Сонця перебуватимуть у більшій безпеці, наскільки це взагалі можливо в цьому дуже негостинному світі. З іншого боку, відсутність блискавок виключає можливе існування життя в атмосфері Венери.

Учені порахували кількість спалахів світла на Венері, які виявив японський космічний апарат "Акацукі", і порівняли цю цифру з можливою кількістю метеоритів, що могли згорати в атмосфері планети. З огляду на те, що кількість метеоритів, що падають на Венеру, можна порівняти з кількістю тих, що падають на Землю, то зробити такі розрахунки не дуже складно.

Космічні апарати, що досліджують Венеру, раніше виявили в її хмарах спалахи світла, які багато вчених прийняли за блискавки Фото: NASA/JPL-Caltech

З огляду на велику швидкість, з якою Венера обертається навколо Сонця, вчені дійшли висновку, що досить велика кількість метеоритів відповідного розміру може падати на планету, згоряти в її атмосфері, і це є причиною появи спалахів світла.

Важливо

Ніхто не застрахований. Учені з'ясували, що запустило безперервне виверження вулканів на Венері

На поверхні Венери не можуть довго перебувати земні апарати, не кажучи вже про те, що тут може існувати життя. І справа в екстремальних температурах і тиску. Проте деякі вчені вважають, що на висоті від 50 до 70 км над поверхнею умови більш прийнятні, як для появи життя, так і для будівництва людської колонії у вигляді хмарних міст. Про один із таких проєктів уже докладно писав Фокус. Якщо на Венері немає блискавок, то майбутні космічні апарати зможуть зануритися глибоко в атмосферу Венери і зможуть спокійно її досліджувати.

Деякі вчені вважають, що більш помірні умови в хмарах Венери можуть дозволити існувати позаземному життю. Щоб життя тут з'явилося потрібне джерело молекулярних поживних речовин. Блискавка, яка перетворює частину земного азоту на біологічно придатні форми, може забезпечити енергію, яка уможливить появу такого джерела. Про те, чому в хмарах Венери все ж можуть бути живі мікроорганізми, Фокус уже писав.

На поверхні Венери не можуть довго перебувати земні апарати, не кажучи вже про те, що тут може існувати життя. І справа в екстремальних температурах і тиску Фото: NASA

Якщо ж блискавок тут немає, і спалахи світла спричинені падінням метеоритів, то це має бути велике космічне каміння, щоб його вибухи можна було спостерігати з космосу. І все ж автори дослідження наполягають на тому, що навіть невеликі метеорити можуть викликати такі спалахи світла. Якщо це так, то подібні вибухи відбуваються у верхніх шарах атмосфери і не будуть небезпечними для майбутніх місій на Венеру.

Що ж стосується блискавок, то на їхнє існування вказують не тільки спалахи світла, а й виявлені посадковими апаратами статичні перешкоди частотою від 10 до 80 Герц. На Землі блискавка може викликати такі перешкоди.

Тому висновки вчених є попередніми і потребують додаткових даних, щоб можна було точно зрозуміти, що відбувається на Венері. Але для цього потрібні додаткові місії. Хоча в NASA планують відправити в найближчому майбутньому сюди космічні апарати, але як уже писав Фокус, це може статися не скоро.