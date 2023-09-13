Вспышки на Венере оказались не молниями, они вызваны другими явлениями: что выяснили ученые

Авторы нового исследования предполагают, что за вспышками света в облаках Венеры стоят метеориты.

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Космические аппараты, исследующие Венеру, ранее обнаружили в ее облаках вспышки света, которые многие ученые приняли за молнии. Но новое исследование, опубликованное в Journal of Geophysical Research: Planets, показывает, что эти вспышки могут быть вызваны сгорающими в атмосфере метеоритами, пишет IFLScience.

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С одной стороны, если на Венере нет молний, то это значит, что будущие миссии на вторую планету от Солнца будут находиться в большей безопасности насколько это вообще возможно в этом очень негостеприимном мире. С другой стороны, отсутствие молний исключает возможное существование жизни в атмосфере Венеры.

Ученые сосчитали количество вспышек света на Венере, которые обнаружил японский космический аппарат "Акацуки" и сравнили эту цифру с возможным количеством метеоритов, которые могли сгорать в атмосфере планеты. Учитывая то, что количество метеоритов, падающих на Венеру сравнимо с количеством падающих на Землю, то сделать такие расчеты не очень сложно.

Космические аппараты, исследующие Венеру, ранее обнаружили в ее облаках вспышки света, которые многие ученые приняли за молнии Фото: NASA/JPL-Caltech

Учитывая большую скорость, с которой Венера вращается вокруг Солнца, ученые пришли к выводу, что достаточно большое количество метеоритов подходящего размера может падать на планету, сгорать в ее атмосфере и это является причиной появления вспышек света.

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На поверхности Венеры не могут долго находится земные аппараты, не говоря уже о том, что здесь может существовать жизнь. И дело в экстремальных температурах и давлении. Тем не менее некоторые ученые считают, что на высотке от 50 до 70 км над поверхностью условия более приемлемые, как для появления жизни, так и для строительства человеческой колонии в виде облачных городов. Об одном из таких проектов уже подробно писал Фокус. Если на Венере нет молний, то будущие космические аппараты смогут погрузиться глубоко в атмосферу Венеры и смогут спокойно ее исследовать.

Некоторые ученые считают более умеренные условия в облаках Венеры могут позволить существовать внеземной жизни. Чтобы жизнь здесь появилась нужен источник молекулярных питательных веществ. Молния, которая преобразует часть земного азота в биологически пригодные формы, может обеспечить энергию, которая сделает возможным появления такого источника. О том, почему в облаках Венеры все же могут быть живые микроорганизмы, Фокус уже писал.

На поверхности Венеры не могут долго находится земные аппараты, не говоря уже о том, что здесь может существовать жизнь. И дело в экстремальных температурах и давлении Фото: NASA

Если же молний здесь нет, и вспышки света вызваны падением метеоритов, то это должны быть большие космические камни, чтобы их взрывы можно было наблюдать из космоса. И все же авторы исследования настаивают на том, что даже небольшие метеориты могут вызвать такие вспышки света. Если это так, то подобные взрывы происходят в верхних слоях атмосферу и не будут опасными для будущих миссий на Венеру.

Что же касается молний, то на их существование указывают не только вспышки света, но и обнаруженные посадочными аппаратами статические помехи частотой от 10 до 80 Герц. На Земле молния может вызывать такие помехи.

Поэтому выводы ученых являются предварительными и требуют дополнительных данных, чтобы можно было точно понять, что происходит на Венере. Но для этого нужны дополнительные миссии. Хотя в NASA планируют отправить в ближайшем будущем сюда космические аппараты, но как уже писал Фокус, это может произойти не скоро.