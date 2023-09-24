Автопортрет на груди Мерфа: такая находка ошеломила владелицу песика (фото)

Мерф — смесь шнауцеров и бишонов — просто поразил свою владелицу необычной меткой, которая напоминала собачьи морду и уши.

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Владелицу собаки Мерфа Фрэн Диксон шокировал "автопортрет" песика, который она заметила на его груди во время стрижки, пишет английская бульварная газета Daily Star. Хозяйка поделилась фотографиями своего любимца в социальных сетях.

"У нашей собаки Мерфа на груди есть автопортрет", — заметила Диксон.

Необычная собачья "татуировка" Фото: Скриншот

Действительно, как заметили и другие любители домашних животных, более темные пятна на груди песика — это его глаза и нос, причем именно когда он плюется.

В соцсетях комментировали, что это замечательно. Другие пользователи вспоминали культовый фильм Кристофера Нолана "Начало", с которым у них возникли определенные ассоциации. Некоторые назвали Мерфа "собакой возрождения".

Тем временем песик Мерфа на самом деле стал звездой сети вместе со своей владелицей.

Напомним, Фокус писал, что в Британии выбрали лучший паб для собак, где им можно заказать пиво, вино или джин.

Кроме того, 18 сентября сообщалось, что собака вернулась домой к хозяевам через 12 лет после исчезновения, а еще одна женщина объяснила, почему ее собака постоянно сидит на крыше.