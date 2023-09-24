Автопортрет на грудях Мерфа: така знахідка приголомшила власницю песика (фото)

Мерф — суміш шнауцерів і бішонів — просто вразив свою власницю незвичною міткою, яка нагадувала собачі морду і вуха.

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Власницю собаки Мерфа Френ Діксон шокував "автопортрет" песика, який вона помітила на його грудях під час стрижки, пише англійська бульварна газета Daily Star. Хазяйка поділилася фотографіями свого улюбленця у соціальних мережах.

"У нашого собаки Мерфа на грудях є автопортрет", — зауважила Діксон.

Незвичне собаче "татуювання" Фото: Скріншот

Дійсно, як помітили й інші любителі домашніх тварин, темніші плями на грудях песика — це його очі і ніс, причому саме коли він плюється.

Дописувачі соцмереж коментували, що це чудово. Інші користувачі згадували культовий фільм Крістофера Нолана "Початок", з яким у них виникли певні асоціації. Деякі назвали Мерфа "собакою відродження".

Тим часом песик Мерфа насправді став зіркою мережі разом зі своєю власницею.

Нагадаємо, Фокус писав, що у Британії обрали найкращий паб для собак, де їм можна замовити пиво, вино чи джин.

Крім того, 18 вересня повідомлялось, що собака повернувся додому до господарів через 12 років після зникнення, а ще одна жінка пояснила, чому її собака постійно сидить на даху.