"Она мне как ребенок": мужчина спит с индейкой и берет с собой в магазины и пабы (фото)

По словам британца Дэйва Брукера, он перестал есть на Рождество индейку из-за особой связи со своим питомцем.

Related video

Мужчина из британского графства Кент, Дэйв Брукер, разделяет свою повседневную жизнь с необычным спутником — двухлетней домашней индейкой по имени Trouble Version Two, или сокращенно T2. Он утверждает, что для него она как ребенок и с ней он бывает в разных местах, включая паб и стоматологическую клинику. Об этом пишет The Mirror.

Брукер, 56-летний музыкант и поклонник животных, не представляет свою жизнь без T2, которая, по его словам, стала для него как часть семьи. Эта необычная пара вместе посещает различные места и даже спит в одной комнате.

Мужчина не расстается со своей индейкой Фото: The Mirror

История этой связи началась, когда Брукер заботился о T2, когда она была новорожденной и нуждалась в уходе после того, как ее мать не могла ее принять обратно. Эта забота и близкое общение привели к тому, что T2 стала неразлучной спутницей хозяина.

Помимо посещения пабов и стоматологов, T2 также обожает посещать парковку магазина Tesco, где Брукер кормит ее любимыми лакомствами — сосисками с яйцами скотч. Местные жители иногда удивляются, видя эту пару вместе в автомобиле на светофорах или в пабах.

Для Дэйва Брукера и T2 их связь особенно важна, и они даже делят спальню в своем доме. Господин Брукер отмечает, что T2 помогла ему в период тревоги и депрессии, и для него она стала незаменимой спутницей.

Он также отмечает, что больше не употребляет индейку на Рождество, так как не может себе представить ее как еду из-за близкой связи с T2. Несмотря на необычность этой дружбы, для Дэйва она имеет огромное значение, подобно связи многих людей с их пушистыми друзьями.

Мужчина говорит, что имеет особую связь с индейкой, как люди с собаками Фото: The Mirror Фото: The Mirror

"Люди беспокоятся, что она убежит, когда я буду кормить ее на парковке Tesco, но она никогда этого не сделает. Если бы мы все были одинаковыми, мир был бы скучным, и в нем происходят гораздо более странные вещи, чем человек, который держит индейку. Она просто заставляет людей улыбаться, что, на мой взгляд, просто замечательно", — рассказал Брукер.

Напомним, стадо овец случайно забрело в теплицу, в которой выращивают лечебную марихуану. Животные съели около 270 кг урожая каннабиса.

Также сообщалось, что В США работники автомойки в штате Индиана сделали шокирующее открытие, осматривая передний бампер машины клиентки. Они нашли внутри застрявшего сурка.