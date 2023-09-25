"Вона мені як дитина": чоловік спить з індичкою і бере з собою в магазини та паби (фото)

За словами британця Дейва Брукера, він перестав їсти на Різдво індичку через особливий зв'язок зі своїм домашнім улюбленцем.

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Чоловік із британського графства Кент, Дейв Брукер, розділяє своє повсякденне життя з незвичайним супутником — дворічною домашньою індичкою на ім'я Trouble Version Two, або скорочено T2. Він стверджує, що для нього вона як дитина і з нею він буває в різних місцях, включно з пабом і стоматологічною клінікою. Про це пише The Mirror.

Брукер, 56-річний музикант і шанувальник тварин, не уявляє свого життя без T2, яка, за його словами, стала для нього наче частина сім'ї. Ця незвичайна пара разом відвідує різні місця і навіть спить в одній кімнаті.

Чоловік не розлучається зі своєю індичкою Фото: brit

Історія цього зв'язку почалася, коли Брукер піклувався про T2, коли вона була новонародженою і потребувала догляду після того, як її мати не могла її прийняти назад. Ця турбота і близьке спілкування призвели до того, що T2 стала нерозлучною супутницею господаря.

Крім відвідування пабів і стоматологів, T2 також обожнює відвідувати парковку магазину Tesco, де Брукер годує її улюбленими ласощами — сосисками з яйцями скотч. Місцеві жителі іноді дивуються, бачачи цю пару разом в автомобілі на світлофорах або в пабах.

Для Дейва Брукера і T2 їхній зв'язок особливо важливий, і вони навіть ділять спальню у своєму будинку. Пан Брукер зазначає, що T2 допомогла йому в період тривоги та депресії, і для нього вона стала незамінною супутницею.

Він також зазначає, що більше не вживає індичку на Різдво, бо не може собі уявити її як їжу через близький зв'язок із T2. Попри незвичність цієї дружби, для Дейва вона має величезне значення, подібно до зв'язку багатьох людей з їхніми пухнастими друзями.

Чоловік каже, що має особливий зв'язок з індичкою, як люди з собаками Фото: brit Фото: brit

"Люди турбуються, що вона втече, коли я годуватиму її на парковці Tesco, але вона ніколи цього не зробить. Якби ми всі були однаковими, світ був би нудним, і в ньому відбуваються набагато дивніші речі, ніж людина, яка тримає індичку. Вона просто змушує людей посміхатися, що, на мій погляд, просто чудово", — розповів Брукер.

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