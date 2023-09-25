Интеллектуальный тест: только гении за 11 секунд смогут найти щенка (фото)

Эта головоломка оказывалась достаточно непростой для значительного количества любителей подобных оптических иллюзий.

Related video

Ты — гений, если сможешь найти скрытого на картинке щенка за 11 секунд. Об этом пишет Mirror.

Эта головоломка, которой изначально поделился Джагран Джош, намного сложнее, чем кажется на первый взгляд, особенно учитывая огромное количество и разнообразие собак на картинке. Если вам удалось найти песика за 11 секунд или меньше, скорее всего, у вас интеллект гениального уровня.

Важно

Справится 6-летний ребенок: головоломка, которая ставит "задумчивых" взрослых в тупик

Выполнение оптических иллюзий — это отличный способ немного прокачать мозг, а также может помочь отточить ваши когнитивные и наблюдательные навыки, если это делать регулярно.

Если вам на удалось найти щенка за указанное время, попробуйте еще раз, разделив картинку на части в воображении. Сканируя каждую часть по очереди, попробуйте выбрать детали, которые отличаются от остального изображения.

Ответ

Ответ кажется таким очевидным, когда вы его замечаете, даже если это совсем не так. Как видите, крошечный щенок очень похож на песчаный оттенок к тропе, поэтому его довольно сложно увидеть с первого взгляда. Однако, когда вы привыкнете исследовать мельчайшие детали головоломки, этот вид головоломки станет для вас несложным.

Напомним о тесте на идеальное зрение. Лишь 80% людей удается найти тыквенное латте за 30 секунд.

Также сообщалось, что Daily Express предложил тест на внимательность — необходимо найти мяч для регби среди зрителей на трибунах.