"Мы посреди чертовой пустоты": блогер показал жизнь в "самом бедном округе США" (видео)

Ютубер вместе с друзьями показал, что представляют собой люди, которые живут в условиях крайней бедности, высокой безработицы и стремительно растущих цен на продукты питания. Ролик набрал 1,8 млн просмотров за 3 недели.

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В США ютубер Томми Джи посетил округ Мак-Крири в штате Кентукки, чтобы понять, как люди живут там в бедности, с высоким уровнем безработицы и стремительно растущими ценами на продукты питания. Об этом пишет Daily Star.

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Издание отмечает, что в самом бедном округе Америки, расположенном "посреди чертовой пустоты", 4 из 5 человек страдают метамфетаминовой зависимостью, а жители "пытаются выжить".

Создатель контента на YouTube Томми Джи посетил округ Мак-Крири в штате Кентукки (США), чтобы понять, что представляют собой люди, которые живут в условиях крайней бедности, высокой безработицы и стремительно растущих цен на продукты питания. По прибытии блогер заявил, что ему показалось, что он находится в районе, где человека могут застрелить, если он появится не у той двери. Ролик набрал 1,8 млн просмотров за 3 недели.

Вскоре после встречи с первым собеседником, Лэндоном, который вышел из своего дома с винтовкой, ему сообщили, что они находятся "в самом центре чертового нигде". Мужчина отметил, что в этом округе все хорошо знают, что они бедные. Несмотря на это местные жители любят свой "красивый и спокойный" уголок, в котором "люди хотят жить на пенсии".

Мак-Крири расположен в юго-восточной части штата Кентукки на южной окраине Национального леса имени Дэниела Буна Фото: Tommy G/YouTube

Мак-Крири расположен в юго-восточной части штата Кентукки на южной окраине Национального леса имени Дэниела Буна и северной части Национальной речной зоны отдыха (NRRA) Биг Саут Форк.

В округе почти треть населения находится за чертой бедности, а более половины домохозяйств зависят от государственных программ помощи. Лэндон рассказал Томми, что минимальная зарплата в округе составляет 7,25 доллара, но он зарабатывает 14 долларов в Walmart, где планирует остаться до возвращения в колледж.

Местные жители сохраняют бодрость духа и оптимизм, несмотря на свое тяжелое финансовое положение, и говорят, что в округе Мак-Крири есть возможности, но только для тех, кто "самодостаточен".

Логан утверждает, что жизнь в этом городе прекрасна Фото: Tommy G/YouTube

Один из жизнерадостных жителей, Логан, говорит, что быть богатым — это просто иметь ту жизнь, которую ты хочешь, и утверждает, что жизнь в этом городе прекрасна.

"Я имею в виду, что здесь нет ничего особенного. Ты можешь делать все, что хочешь. Очевидно, что это район с высоким уровнем бедности, но это красивое и спокойное место. Я чувствую, что люди хотят здесь жить на пенсию", — рассказал он.

Ранее Фокус сообщал, что в жутком заброшенном парке развлечений продолжает работать персонал. Tivoli World был открыт в 1972 году. Среди 300 аттракционов было несколько колес обозрения, замок ужаса и башня свободного падения с 60-метровой высоты.

Также стало известно, что застройщик сделал детскую площадку из 9 бревен. Местные жители недовольны действиями строительной компании, поскольку в их районе нет ничего для детей. Стоимость домов в этой части города составляет более полумиллиона фунтов стерлингов.