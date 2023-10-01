От создателей "Титаника": заброшенное судно осталось "застывшим во времени" (фото)

Городские исследователи из Dark Explores UK нашли вход внутрь и осмотрели "призрачный" корабль. Многие люди отметили, что давно хотели каюты и коридоры этого заброшенного судна.

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На британском судне TSS Duke of Lancaster во времена его расцвета пассажирам подавали блюда на серебряных подносах, но сейчас оно гниет после того, как планы по превращению его в аттракцион, так и не были реализованы. Об этом пишет Daily Star.

Жуткие фотографии были сделаны внутри заброшенного судна TSS Duke of Lancaster, которое называют "кораблем-призраком, застывшим во времени".

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Круизное судно 1950-х годов совершало рейсы из Ирландии, Шотландии и Европы. Каюты первого класса называли "лучшими в мире" в первое десятилетие его пребывания в море. Однако в 1978 году судно совершило свой последний рейс и было продано компании из Ливерпуля, которая хотела использовать его в качестве аттракциона в сухом доке. Через год судно причалило к берегу в Лланерч-и-Мор в Флинтшире (Северный Уэльс), где его планировали превратить в плавучий парк развлечений и торговли под названием "Веселый корабль". Сейчас TSS Duke of Lancaster называют "кораблем-призраком, застывшим во времени".

К середине 1980-х годов судно было заброшено и остается таковым уже более 40 лет. Его громадный корпус всегда был хорошо известным по всей Британии. В начале этой недели городские исследователи из Dark Explores UK нашли вход внутрь и осмотрели "призрачный" корабль, который они назвали "застывшим во времени". Они обнаружили оригинальный бар со столиками и пепельницами, а также общие обеденные зоны, где пассажиры могли бы наслаждаться едой. Стеклянная посуда по-прежнему занимает почетное место в дорогих шкафах, а уютные закутки с плюшевыми красными креслами давно опустели.

Каюты первого класса называли "лучшими в мире" в первое десятилетие его пребывания в море Фото: Dark Explores UK/Facebook

Матрас и раковина, покрытые плесенью, могли быть местом отдыха пассажиров или членов экипажа. На других фотографиях можно увидеть машинное отделение и мрачные темные коридоры, находящиеся в состоянии упадка. В течение многих лет внутри корабля хранились сокровища игровых автоматов "золотой зоны", но в настоящее время они демонтированы.

Многие люди отметили, что давно хотели узнать, что же находится внутри этого заброшенного судна.

"Меня всегда пугал этот корабль, и эти фотографии просто потрясающие, даже если мне было не по себе при их просмотре", — написал один из пользователей Facebook.

Судно внесено в реестр национальных исторических кораблей Фото: Dark Explores UK/Facebook

Судно было построено белфастской компанией Harland & Wolff — теми же строителями, что и "Титаник", и внесено в реестр национальных исторических кораблей. Его масса составляла 11 460 тонн, а длина — 114 метров. Было начато несколько кампаний и петиций по сбору средств на его восстановление. Но пока судно все еще возвышается над устьем реки, ожидая, когда его "воскресят из небытия".

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