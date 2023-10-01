Від творців "Титаніка": покинуте судно залишилося "застиглим у часі" (фото)

Міські дослідники з Dark Explores UK знайшли вхід всередину та оглянули "примарний" корабель. Багато людей зазначили, що давно хотіли каюти та коридори цього покинутого судна.

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На британському судні TSS Duke of Lancaster за часів його розквіту пасажирам подавали страви на срібних тацях, але зараз воно гниє після того, як плани з перетворення його на атракціон, так і не були реалізовані. Про це пише Daily Star.

Моторошні фотографії були зроблені всередині покинутого судна TSS Duke of Lancaster, яке називають "кораблем-привидом, застиглим у часі".

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Круїзне судно 1950-х років здійснювало рейси з Ірландії, Шотландії та Європи. Каюти першого класу називали "найкращими у світі" в перше десятиліття його перебування в морі. Однак 1978 року судно здійснило свій останній рейс і було продано компанії з Ліверпуля, яка хотіла використовувати його як атракціон у сухому доці. Через рік судно причалило до берега в Лланерч-і-Мор у Флінтширі (Північний Уельс), де його планували перетворити на плавучий парк розваг і торгівлі під назвою "Веселий корабель". Зараз TSS Duke of Lancaster називають "кораблем-привидом, застиглим у часі".

До середини 1980-х років судно було занедбане і залишається таким уже понад 40 років. Його величезний корпус завжди був добре відомим по всій Британії. На початку цього тижня міські дослідники з Dark Explores UK знайшли вхід всередину й оглянули "примарний" корабель, який вони назвали "застиглим у часі". Вони виявили оригінальний бар зі столиками та попільничками, а також загальні обідні зони, де пасажири могли б насолоджуватися їжею. Скляний посуд, як і раніше, займає почесне місце в дорогих шафах, а затишні закутки з плюшевими червоними кріслами давно спорожніли.

Каюти першого класу називали "найкращими у світі" в перше десятиліття його перебування в морі Фото: Dark Explores UK/Facebook

Матрац і раковина, вкриті цвіллю, могли бути місцем відпочинку пасажирів або членів екіпажу. На інших фотографіях можна побачити машинне відділення і похмурі темні коридори, що перебувають у стані занепаду. Протягом багатьох років усередині корабля зберігалися скарби ігрових автоматів "золотої зони", але наразі їх демонтовано.

Багато людей зазначили, що давно хотіли дізнатися, що ж знаходиться всередині цього покинутого судна.

"Мене завжди лякав цей корабель, і ці фотографії просто приголомшливі, навіть якщо мені було ніяково під час їх перегляду", — написав один із користувачів Facebook.

Судно внесено до реєстру національних історичних кораблів Фото: Dark Explores UK/Facebook

Судно було побудовано белфастською компанією Harland & Wolff — тими самими будівельниками, що й "Титанік", і внесено до реєстру національних історичних кораблів. Його маса становила 11 460 тонн, а довжина — 114 метрів. Було розпочато кілька кампаній і петицій зі збору коштів на його відновлення. Але поки що судно все ще височіє над гирлом річки, чекаючи, коли його "воскресять із небуття".

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік 8 років жив у різних машинах і збирав на будинок. Ніколас Бауер довгі роки жив, змінюючи транспортні засоби, в яких йому доводилося ночувати посеред пустелі. За цей час він накопичив пристойну суму і зміг подарувати житло для своєї сім'ї.

Також стало відомо, що забудовник зробив дитячий майданчик із 9 колод. Місцеві жителі незадоволені діями будівельної компанії, оскільки в їхньому районі немає нічого для дітей. Вартість будинків у цій частині міста становить понад півмільйона фунтів стерлінгів.