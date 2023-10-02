Человечество нужно спасти: Грету Тунберг и космонавта "заметили" на снимках из прошлого

Мир слышал много громких, а иногда и скандальных историй о людях, которые якобы смогли нарушить временные границы и оказаться в другой эпохе. Подобных рассказов и сейчас довольно много, но среди них есть те, о которых говорят гораздо чаще.

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Многие люди считали, что путешествия во времени возможны только в кино, но некоторые специалисты утверждают, что они математически реальны. Об этом пишет The Mirror.

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Предсказатели апокалипсиса из будущего: как "путешественники во времени" меняли сознание людей

Приведенные ниже фотографии могут заставить людей задуматься о том, что путешествия во времени не только возможны, но и вполне обычны. В это трудно поверить только потому, что человеку сложно осознать, что это может быть реальностью. По данным NASA, путешествия во времени действительно возможны, но не в том виде, в котором этого ожидают люди.

Все дело в теории относительности Эйнштейна — принципе, согласно которому время и движение относительны друг к другу. Теоретически можно искривить пространство-время, но оно должно быть искривлено до полного круга. Математически путешествия во времени подтверждаются, но создать необходимые для этого условия крайне сложно.

Мир слышал много громких, а иногда и скандальных историй о людях, которые якобы смогли нарушить временные границы и оказаться в другой эпохе. Подобных рассказов и сейчас довольно много, но среди них есть те, о которых говорят гораздо чаще.

Человечество нужно спасти

Грета Тунберг — шведская экологическая активистка, получившая международную известность и признание за продвижение мнения о неизбежном экзистенциальном кризисе для человечества в результате изменения климата. Однако после того, как необычный снимок попал в соцсети, многие люди задались вопросом. Могла ли Грета попытаться предупредить население Земли об угрозе изменения климата еще в начале 1900 годов?

Одна из самых известных сейчас фотографий путешественников во времени Фото: University of Washington Libraries

Пожалуй, это одна из самых известных сейчас фотографий путешественников во времени за всю историю. Между Гретой и девушкой на снимке действительно поразительное сходство. Разве что…

На стенах собора 16 века заметили "астронавта"

Сторонники путешествий во времени заметили таинственного астронавта, вырезанного в древней церкви, что породило дикие теории. Кафедральный собор Саламанки в Испании состоит из двух церквей, самая старая из которых датируется 12-13 веками, а более новая была построена в 16 веке.

Космонавта можно увидеть опирающимся на резные листья в скафандре Фото: Daily Star

Космонавта можно увидеть опирающимся на резные листья в скафандре, в шлеме и космических ботинках, что подогревает теории заговора о том, что статуя может быть доказательством существования путешествий во времени.

Но хотя загадочный космический путешественник может удивить некоторых людей, на самом деле этому явлению есть простое объяснение. Астронавт появился в древнем здании совсем недавно и был вырезан на его стенах во время реставрационных работ в 1992 году, когда художник Херонимо Гарсия решил добавить несколько современных штрихов к строению, в том числе и космонавта.

Ранее Фокус сообщал, что "путешественницу во времени" заметили со смартфоном в руках. Женщина якобы разговаривает по мобильному телефону за несколько десятилетий до того, как эта технология была изобретена.

Также стало известно, что "путешественник во времени" назвал даты крупнейших стихийных бедствий. Он сказал, что в следующем году может произойти несколько экологических катастроф, в результате чего 2023 и 2024 годы станут "худшими в истории по погодным условиям".